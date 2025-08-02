Кінець історії про Керрі Бредшоу: HBO закриває сиквел культового серіалу "Секс і місто"
- Третій сезон серіалу "І просто так..." стане останнім, про що оголосив шоуранер Майкл Патрік Кінг.
- Сара Джесіка Паркер і Крістін Девіс висловили свої емоції щодо закриття серіалу у соціальних мережах.
Третій сезон серіалу "І просто так..." стане останнім. Це сиквел культового серіалу "Секс і місто", який розповідає про життя чотирьох подруг, Керрі Бредшоу, Саманти Джонс, Шарлотти Йорк і Міранди Гоббс, у Нью-Йорку.
Про закриття проєкту оголосив шоуранер Майкл Патрік Кінг. Пише Кіно 24 з посиланням на інстаграм HBO Max.
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HBO закриває серіал "І просто так…"
Майкл Патрік Кінг пояснив у заяві, що під час роботи над останнім епізодом зрозумів, "що це може стати чудовим місцем для зупинки". Він додав, що вони з Сарою Джесікою Паркер не оголошували новину раніше, "бо не хотіли, щоб слово "фінал" затьмарювало задоволення від перегляду". На глядачів ще чекають два епізоди.
Сара Джесіка Паркер, яка зіграла головну героїню, прокоментувала закриття серіалу у своєму інстаграмі. Акторка зазначила, що "Керрі Бредшоу домінувала у її професійному житті протягом 27 років".
Крістін Девіс, яка виконала роль Шарлотти Йорк, написала в інстаграмі: "Мені дуже сумно. Я люблю всіх наших прекрасних акторів і знімальну групу. 400 майстрів так наполегливо працюють над нашим шоу з глибокою любов'ю. А нашим вірними шанувальникам, ми любимо вас назавжди".
Нагадаємо, що "Секс і місто" – американський серіал, який транслювався з 1998 до 2004 року. У 2008 році вийшов повнометражний фільм, а у 2010 році – його продовження.
Прем'єра серіалу "І просто так…" відбулася у 2021 році.