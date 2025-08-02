Третій сезон серіалу "І просто так..." стане останнім. Це сиквел культового серіалу "Секс і місто", який розповідає про життя чотирьох подруг, Керрі Бредшоу, Саманти Джонс, Шарлотти Йорк і Міранди Гоббс, у Нью-Йорку.

Про закриття проєкту оголосив шоуранер Майкл Патрік Кінг. Пише Кіно 24 з посиланням на інстаграм HBO Max.

До речі Від рекордних оцінок до критики: як глядачі реагують на перші епізоди 3 сезону "І просто так"

HBO закриває серіал "І просто так…"

Майкл Патрік Кінг пояснив у заяві, що під час роботи над останнім епізодом зрозумів, "що це може стати чудовим місцем для зупинки". Він додав, що вони з Сарою Джесікою Паркер не оголошували новину раніше, "бо не хотіли, щоб слово "фінал" затьмарювало задоволення від перегляду". На глядачів ще чекають два епізоди.

Серіал "І просто так…" завершується / Фото з інстаграму HBO Max

Сара Джесіка Паркер, яка зіграла головну героїню, прокоментувала закриття серіалу у своєму інстаграмі. Акторка зазначила, що "Керрі Бредшоу домінувала у її професійному житті протягом 27 років".

Крістін Девіс, яка виконала роль Шарлотти Йорк, написала в інстаграмі: "Мені дуже сумно. Я люблю всіх наших прекрасних акторів і знімальну групу. 400 майстрів так наполегливо працюють над нашим шоу з глибокою любов'ю. А нашим вірними шанувальникам, ми любимо вас назавжди".

Нагадаємо, що "Секс і місто" – американський серіал, який транслювався з 1998 до 2004 року. У 2008 році вийшов повнометражний фільм, а у 2010 році – його продовження.

Прем'єра серіалу "І просто так…" відбулася у 2021 році.