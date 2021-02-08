Кадри з майбутніх епізодів "Рівердейл": після стрибка у часі герої стали на 7 років старшими

Нещодавно вийшла 3 серія 5 сезону "Рівердейл" (Riverdale). Вона закінчилась випускним балом, але, вочевидь, ми не зможемо побачити життя головних героїв у коледжі. Принаймні поки що.

У 4 серії 5 сезону серіалу головні герої здійснять семирічний стрибок у часі. Він перенесе їх у доросле та зовсім інше життя.

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Сюжет, як і раніше, частково буде пов'язаний зі школою. Але дорослішання Арчі та його компанії додасть дещо нових барв.

Видання Entertainment Weekly опублікувало перші кадри, на яких герої вже дорослі. Якщо боїтеся натрапити на будь-які спойлери, радимо трішки пропустити наступний абзац.

Що зміниться:

Арчі стане військовим,

Бетті перестане зав'язувати волосся в фірмовий хвіст,

Вероніка вийде заміж.

Джагхед, здається, перестане постійно носити шапку.



​Стрибок у часі в серіалі "Рівердейл" / Фото Entertainment Weekly



Стрибок у часі в серіалі "Рівердейл" / Фото Entertainment Weekly



Стрибок у часі в серіалі "Рівердейл" / Фото Entertainment Weekly



Стрибок у часі в серіалі "Рівердейл" / Фото Entertainment Weekly



Стрибок у часі в серіалі "Рівердейл" / Фото Entertainment Weekly



Стрибок у часі в серіалі "Рівердейл" / Фото Entertainment Weekly

"Рівердейл" 5 сезон 4 серія: дивіться промо:

Сюжет серіалу "Рівердейл"

Це підліткова драма, яка розповідає про пригоди Арчі Ендрюса та його друзів, які проживають у маленькому містечку РІвердейл.

Після несподіваного вбивства юного Джейсона Блоссома компанія починає розкривати таємниці міста, яке вже не видається таким безпечним.