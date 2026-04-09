Цей український серіал уже має 5 сезонів: де його дивитись
- 5 сезон українського серіалу "Розтин покаже" стартував 23 березня на ICTV2, з трансляцією з понеділка по четвер.
- Серіал розповідає про судово-медичне Бюро, де експерти розслідують злочини, а новий сезон складається з 24 серій, доступних також на YouTube.
Не так давно, 23 березня, на телеканалі ICTV2 відбулась прем'єра 5 сезону популярного українського серіалу "Розтин покаже". Публіка захоплена сюжетом та акторським складом.
Очевидно, що якби у серіалі були питання щодо сценарію, то, мабуть, він не зміг би протриматись аж п'ять сезонів. Тому, якщо маєте на думці подивитись щось українське, що вразить сюжетними лініями, то 24 Канал рекомендує саме "Розтин покаже".
Цікаво Не дивіться це, якщо ви не готові: найгостріші трилери, які змусять глядачів затамувати подих
Що відомо про серіал "Розтин покаже"?
Серіал розповідає про роботу судово-медичного Бюро, фахівці якого розслідують найзаплутаніші злочини. Судмедекспертка Яна Гончар творить дива – вона знаходить докази вбивств у тілах жертв. На підставі її знахідок слідчий Олег Гончар ловитиме злочинців, а всі експерти Бюро допомагатимуть їм.
Новий сезон стартував 23 березня і його трансляція на ТБ триватиме з понеділка по четвер упродовж трьох тижнів. Канал показуватиме по дві серії щовечора. Цього разу на глядачів чекають цілих 24 серії. Крім того, серії доступні на платформі YouTube.
"Розтин покаже 5": дивіться онлайн трейлер серіалу
Крім того, у прем'єрному сезоні Олег та Яна намагатимуться з'ясувати, хто саме підставив Карпенка і чому на бюро постійно тиснуть правоохоронці. До професійних викликів додадуться особисті: поява доньки та колишньої жінки Олега Гончара фатально вплине на його стосунки з Яною.
Цікавий факт! Два прем'єрні епізоди серіалу в ефірі очолили топ програм дня. Загальне охоплення по всій Україні сягнуло понад мільйон: перед екранами стрічка зібрала 1,22 мільйона глядачів.
У головних ролях: Ольга Гришина, Артемій Єгоров, Федір Гуринець, Ігор Портянко, Сергій Деньга, Вікторія Білан-Ращук, до яких в новому сезоні доєднались Анастасія Пустовіт, Марк Дробот, Фатіма Горбенко, Поліна Василина, Наталія Музичко.
Яку українську мелодраму можна дивитись вечорами?
- Прем'єра серіалу "Дві сестри" відбулася у жовтні 2024 року. Усього є 16 серій.
- Головна сюжетна лінія розгортається в елітному готелі містечка. Саме це місце стає тим самим, де Віра опиняється між двома чоловіками, які мають до неї почуття. Та в історію влізає її рідна сестра Саша, яка хоче завоювати прихильність одного з них. Їхнє життя перетворюється на справжню драму.