Студія Marvel показала, як знімали найкращі сцени "Сокола і Зимового Солдата"

Замість нового епізоду "Сокола і Зимового Солдата" на Disney+ показали Marvel Studios Assembled. Так само, як наприкінці WandaVision, студія Marvel веде шанувальників серіалу за лаштунки, щоб показати, як були відзняті найкращі моменти серіалу.

У новому епізоді ми побачили акторський склад та знімальну групу, які розповіли про особливості створення серіалу за мотивами історій про двох персонажів: Сокола (Ентоні Макі) та Зимового Солдата (Себастіан Стен). Вони вперше з'явилися в кінематографічному Marvel Universe у фільмі "Капітан Америка: Зимовий солдат" ще в 2014 році.

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Які секрети показали в епізоді

Усі свої таємниці розкриває знімальна група серіалу. Зокрема шанувальниками розповідають специфіку пошуку локації для знімання. Хоч "Сокола" придумали вже у часи пандемії, група підкреслює, що вони все ж продовжують активно подорожувати. Глядачам показали також, як знімали бойові сцени серіалу, створюючи ілюзію пригоди, натхненної такими жанрами, як шпигунські трилери та фільми про поліцейських. Всі спеціальні доповнення до акторського складу, що виходили щотижня, також не залишились поза увагою документального фільму.

Що відомо? "Сокіл і Зимовий Солдат" – це друга серія Кіновсесвіту "Сокіл і Зимовий Солдат" – це друга серія Кіновсесвіту Marvel , прем'єра якої відбулася на Disney+ після WandaVision. Кожне шоу мало свій тон та специфіку, пророкуючи ще більш різноманітне майбутнє для Marvel на телебаченні. Варто згадати, що наступний телевізійний проєкт Кіновсесвіту Marvel – "Локі", планують презентувати Disney+ 11 червня.

Подивитись, як продемонстрували деякі зі сцен, можна в трейлері спецвипуску про "Сокола і Зимового Солдата".

Фільмування "Сокола та Зимового Солдата": дивитись трейлер онлайн