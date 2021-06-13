Серіал "Спіймати Кайдаша" став переможцем Золотої Дзиґи 2021

Урочиста церемонія нагородження відбулася 12 червня 2021 року. В дебютній номінації "Найкращий ігровий серіал" перемогла комедія "Спіймати Кайдаша" режисера Олександра Тіменко та сценаристки Наталки Ворожбит.

Нагадаємо, що цього року вперше за всю історію кінопремії Золота дзиґа автори багатосерійних стрічок змагалися за золоту статуетку.

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В номінації "Найкращий ігровий серіал" змагалися чотири серіали StarLightMedia: "І будуть люди", "Спіймати Кайдаша", "Козаки. Абсолютно брехлива історія", "Перші ластівки. Zалежні".

"Дуже приємно, що Кінопремія розширила свої горизонти і цьогоріч у нас є змога спостерігати за боротьбою серед українських ігрових серіалів", – прокоментував Дмитро Троїцький, директор дивізіону "Мовлення" медіагрупи StarLightMedia.

Це було абсолютно логічно, тому що з’явилися серіали, які дійсно є кінематографічними – тими, які може оцінювати Кіноакадемія,

– зазначила виконавча директорка Української кіноакадемії Анна Мачух.

Радий, що гідна конкуренція в номінації серіалу і абсолютно погоджуюсь з переможцем. Сподіваюся, 2021 порадує ще більше!

– креативний продюсер Starlight Original Content Олексій Гладушевський.

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"Висновок: знімайте українською про українців";

"Вітаю з перемогою, ви найкращі. Тепер ви мусите зробити продовження серіалу";

"Класний серіал, насміялася від душі";

"Ой, ну Карпо – вогонь! Серіал класний. Колоритний… наш";

"Дивилась на одному диханні! Нагорода заслужена! Вітання!";

"Серіал чудовий! Робота всього колективу – вище всяких похвал! Побільше таких фільмів на наших екранах! Отримала стільки позитивних емоцій під час перегляду фільму. Не могла дочекатися вечора, щоб побачити нові серії. Вітаю із заслуженою нагородою!";

"Я за цей фільм вболівала. Супер!";

"Обожнюю цей серіал! Як з життя списаний. В усіх подробицях";

"Заслужено! Найкращі!".

Про що серіал "Спіймати Кайдаша"

Серіал зняли за повістю Івана Нечуя-Левицького "Спіймати Кайдаша". Сценарій переробили на сучасний лад, щоб глядач на прикладі сімейних чвар з ХХ століття побачив проблеми сьогодення. Екранізувати історію взялась талановита сценаристка Наталія Ворожбит, яка і сама постала перед глядачем у ролі мами Мелашки.

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