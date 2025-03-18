Культовий серіал "Тед Лассо" продовжили на четвертий сезон: коли прем'єра

Стало відомо про повернення популярного серіалу "Тед Лассо", в якому Джейсон Судейкіс знову виконуватиме головну роль. Після великого успіху попередніх сезонів, розпочалась робота над четвертим сезоном серіалу.

Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на сторінку Apple TV+.

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Що відомо про 4 сезон серіалу "Тед Лассо"

Стримінгова платформа Apple TV+ поки що не уточнила точну дату прем'єри четвертого сезону популярного серіалу "Тед Лассо", оскільки продовження наразі знаходиться на етапі розробки. Проте вже відомо, що Джейсон Судейкіс знову повернеться до ролі тренера Теда Лассо, але цього разу, здається, він тренуватиме жіночу футбольну команду, що обіцяє додатковий інтерес і нові сюжетні лінії.

Окрім акторської роботи, Судейкіс знову виступить у ролі виконавчого продюсера серіалу, працюючи разом із Джеком Бердіттом, автором серіалу "Ніхто цього не хоче", Бренданом Гантом, який грав тренера Берда, та іншими членами команди.

Щодо інших акторів, то їх участь ще не підтверджена, але за чутками, в новому сезоні можуть повернутися Ханна Веддінгем, яка грає власницю клубу "Річмонд" Ребеку, Джеремі Свіфт (помічник Ребеки Гіґґінс) та Бретт Ґолдштейн, який виконує роль футболіста Роя Кента і також долучений до написання сценарію. Тому фанати можуть очікувати, що знайомі персонажі та їх взаємини залишаться важливою частиною сюжету.

Що відомо про серіал "Тед Лассо"

"Тед Лассо" був створений на основі однойменного персонажа, якого зображував Джейсон Судейкіс у промороликах для англійської Прем'єр-ліги, що транслювалася на NBC Sport. Завдяки успіху цього персонажа було вирішено створити повноцінний серіал.

Перший сезон серіалу вийшов у серпні 2020 року, і вже через п'ять днів після прем'єри був продовжений на другий сезон. Третій сезон вийшов у 2023 році, продовжуючи історію Теда Лассо, його пригоди та стосунки з командою.

"Тед Лассо": дивіться онлайн трейлер серіалу

За сюжетом Тед Лассо – тренер збірної коледжу Канзасу з американського футболу, який, на перший погляд, не є дуже помітним або щасливим чоловіком. Це дивує, адже саме він отримує пропозицію стати тренером професійного футбольного клубу в Англії.

Проблема в тому, що Тед абсолютно не розуміється на "звичайному" футболі, оскільки все його життя було присвячене американському футболу. Незнання основ гри, а також культурні та мовні бар'єри, створюють для нього багато труднощів.