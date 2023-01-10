Шукатиме жертви у Лондоні: Netflix показав трейлер 4 сезону серіалу "Ти"

Американський драматичний серіал "Ти" здобув велику популярність на платформі Netflix. Після трьох успішних сезонів команда представила перший трейлер 4 сезону. У ньому головний герой переїжджає у Лондон, де маніакально продовжує шукати нові жертви під маскою інтелігента.

Головну роль незмінно виконає Пенн Беджлі, який зіграв Джо Голдберга. Щоразу він придумує нову особистість та історію життя, аби спокусити та вразити нову пасію. Після його невдач та вбивств у США він перебирається у Європу, а саме – у Лондон. Там він стає професором Джонатаном Муром.

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Там герой намагається забути старі стосунки та вчинки і знайте нове кохання. Але незабаром Джо опиняється у дивній ситуації, коли розуміє, що він, можливо, не єдиний вбивця в Лондоні. Незнайомець не лише полює на членів вищого суспільства, а й знає особистість Джо та його минуле.

"Ти" 4 сезон: дивіться трейлер нового сезону

Реакція мережі

Новий сезон презентують 9 лютого, а друга частина вийде в ефір за місяць, 9 березня. Трейлер нового сезону з'явився на ютубі стримінгу Netflix 9 березня і менше ніж добу його переглянули майже мільйон разів. Фанати вже діляться своїми враженнями від перших кадрів 4 сезону:

"Дуже подобається, як вони вміють робити кожен сезон особливим. У 1 сезоні ми бачимо основну історію кохання про "вовка та вівцю". У 2-му сезоні ми бачимо, як вовк закохується у вовка в овечій шкурі. У 3 сезоні ми бачимо, як вовки дбають про свою дитину та розривають один одного. У 4-му сезоні ми бачимо, як на вовка полює хижак";

"Кожний новий сезон завжди здається зовсім іншим, мені це подобається";

"Що мені завжди подобалося в цьому серіалі, так це їхня здатність точно передати атмосферу кожного місця, як в жодному іншому проєкті. Перший сезон був метушливим Нью-Йорком, другий сезон був підробкою Лос-Анджелеса, а третій сезон був клаустрофобним передмістям. Місця та люди завжди здавалися реальними, як речі, які ви могли зустріти у реальному житті";

"Те, як цей серіал продовжує винаходити знову і знову, залишаючись вірним своїй темі та повазі глядачів, зачаровує. Крім того, хто ще, крім мене, відчуває флюїди "Пліткарки", особливо в кінці, коли всі багаті діти витріщаються на нього?";

"Цей серіал стає все кращим щоразу, коли він виходить. Я ніколи не очікував, що мій улюблений персонаж, самотній хлопець, стане таким ідеальним героєм для такого проєкту. Пенн Беджлі, ти завжди такий вражаючий".

Перший сезон кінострічки "Ти" вийшов у 2018 році і відтоді постійно займає перші сходинки найпопулярніших серіалів після прем'єри. Другий сезон презентували у 2019 році, а третій – у 2021-му. У кінокартині взяли участь: Таті Габріель, Шарлотта Рітчі, Лукас Гейдж, Ед Спелірс, Тіллі Кіпер, Емі-Лі Гікман та інші. Варто додати, що телесеріал заснований на серії книг Керолайн Кепнес.