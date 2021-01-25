Про пандемію знімають новий серіал: який актор зіграє прем'єр-міністра Бориса Джонсона

Кінематограф активно створює фільми та серіали про пандемію коронавірусу. Наразі до зйомок готується ще один проєкт – "Цей величний острів" (This Sceptred Isle). Хто зіграє прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона – дізнавайтесь у матеріалі.

Серіал "Цей величний острів": сюжет і актори

Режисером стрічки виступить Майкл Вінтерботтом, який створить 5 епізодів на замовлення британської телекомпанії Sky. На одну з головних ролей він запросив Кеннета Брана, який зіграє прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, повідомляє Variety.

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Актор добре відомий глядачам, адже саме він зіграв лиходія у фільмі "Тенет". Також Кеннета Брана можна побачити у стрічках "Смерть на Нілі", "Вбивство у "Східному експресі", "Дюнкерк", "Тор" та ін.



Кеннет Брана зіграє Бориса Джонсона / Фото Cinematico

Привернув увагу і сценарій мінісеріалу "Цей величний острів". За сюжетом, у час спалаху пандемії COVID-19 британський уряд безладно реагує на кризу, тоді як медики, волонтери та всі британці об'єднались у боротьбі з вірусом.

"Перша хвиля пандемії COVID-19 запам'ятається назавжди. Це був час, коли країна об'єдналася в боротьбі з невидимим ворогом. Час, коли люди як ніколи гостро усвідомлювали важливість спільноти. Наш серіал переплете безліч правдивих історій – від Бориса Джонсона на Даунінґ-стріт, 10, до працівників на передовій у всіх куточках країни, задокументовуючи зусилля науковців, лікарів, працівників будинків літніх людей та політиків, які робили все, щоб захистити нас від вірусу", – поділився деталями проєкту Майкл Вінтерботтом.

Фільми і серіалі, зняті про пандемію коронавірусу

Серіал "Цей величний острів" стане не першим проєктом про пандемію коронавірусу. На основі сучасних подій відзняли чимало стрічок, зокрема: