"Вікінги Вальгалла" 2 сезон: Netflix розсекретив дату прем’єри й показав дивовижні фото

Netflix повідомив, коли вийде 2 сезон"Вікінгів: Вальгалла" про взаємини англійських королів та скандинавських правителів. Події серіалу розгортаються через 100 років після фіналу оригінального шоу.

У центрі сюжету – гренландський дослідник Лейф Ерікссон, його сестра Фрейдіс Еріксдоттір та скандинавський правитель Гаральд Сігурдссон. Герої вирушають у подорож через океани від Каттегата до Англії, але дорогу ускладнює війна, що розгорнулася між вікінгами та англійськими королями. Netflix зазначив, що 2 сезон серіалу "Вікінги: Вальгалла" вийде 12 січня 2023 року.

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"Вікінги: Вальгалла" 2 сезон: що відомо

Оригінальний серіал "Вікінги" з'явився на екранах у 2013 році та виходив до 2019 року. Шоу отримало загалом 89 епізодів та шість сезонів. Режисерами спінофу стали Нільс Арден Оплев, відомий за проєктом "Пан Робот", і Стів Сейнт Леджер, який вже працював над епізодами серіалу "Вікінги".

Акторський склад та графік виходу серій

Усі епізоди 2 сезону "Вікінгів: Вальгалла" вийдуть на Netflix одночасно. У ньому зіграють:

Лейф Ерікссон (Сем Корлетт);

Фрейдіс Еріксдоттер (Фріда Ґуставссон);

Гаральд Сігурдссон (Лео Сутер) та інші.

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Сюжет та локації 2 сезону

Дія другого сезону починається невдовзі після падіння Каттегата, стратегічної області між Швецією та Данією, яка була домом та оплотом вікінгів. Падіння Каттегата змінило майбутнє і долю вікінгів, оскільки вони раптово опинилися в мандрах у Скандинавії. Він розповість про подорож вікінгів, які вирушають за межі своїх знайомих фіордів, щоб випробувати свою хоробрість та змінити майбутнє. В інтерв'ю Netflix Джеб Стюарт розповів деякі подробиці, зокрема про те, чого глядачі можуть очікувати:

Вся концепція другого сезону полягає в тому, що ми беремо цих трьох героїв, які перебувають у Скандинавії, та викидаємо їх із зони комфорту. Другий сезон для Харальда та Лейфа – це подорож: Тельма та Луїза на Дніпрі. Вони удвох почнуть цю неймовірну подорож. Фрейдіс має вирушити до Померанія, а це дуже складне середовище,

– зазначив він.

Стюарт також поділився, що дія другого сезону відбуватиметься у зовсім іншому середовищі, далеко за межами Скандинавії.

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Перші фото від Netflix

Напередодні майбутнього сезону Netflix випустив перші кадри з другого сезону серіалу "Вікінги: Вальгалла". Фото дивовижні візуально та розташовані на драматичному скандинавському фоні. Перший погляд на новий сезон дає глядачам невеликий тизер того, чого очікувати в майбутньому сезоні, включаючи як нові, так і знайомі обличчя, а також безліч драми та екшену, і до того ж обіцяє захопливий сезон, наповнений романтикою та битвами.

"Вікінги: Вальгалла" 2 сезон / Netflix