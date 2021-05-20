Творці Гаррі Поттера анонсували два сюрпризи для фанатів до 20-річчя фільму

До 20-річчя виходу першої частини фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь", що побачила світ в листопаді 2001 року, WarnerMedia Kids & Family оголосили про два сюрпризи для шанувальників – серіал-вікторина і документальний фільм про, власне, першу картину франшизи. Все, що про них відомо – у нашому матеріалі.
Йдеться про два відеорелізи, один з яких – серіал-вікторина з чотирьох частин, тривалістю одна година кожна, для фанатів Гаррі Поттера, а другий – ретроспективний документальний фільм про роботу над фільмом "Гаррі Поттер і філософський камінь". Над проєктами зараз працюють Warner Bros. Unscripted Television спільно з Warner Horizon.
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Сюрпризи для шанувальників про пригоди хлопчика-чарівника покликані не лише потішити й здивувати, а й перевірити знання глядачів про Поттеріанну. Адже, за умовами вікторини, фанатам фільму потрібно буде подати заявку і отримати можливість змагатися в знаннях світу Гаррі Поттера, а спеціальні гості будуть представлені в чотирисерійному серіалі. Шоу приведе до масштабної ретроспективи.
Серіал буде про "неймовірних фандомів, їхню любов до фільмів і розповідей про Гаррі Поттера". Кастинг проходитиме для фанатів у віці 14 років і старше. Шанувальники вже можуть подати заявку на участь в шоу.
Все про кастинг серіалу-вікторини про "Гаррі Поттера" / Фото Harry Potter Quiz Show – Casting Crane
Точна дата трансляції ще невідома.
Том Ашейм, президент Warner Bros. Global Kids, Young Adults про майбутній серіал сказав: "Усі шанувальники Поттера можуть підготуватися до цього унікального свята, обійнявши свою внутрішню Герміону, і, вивчивши все про Чарівний Світ".
Для фанатів, які завжди хотіли дізнатися, як складати іспити OWLs, – це реальна можливість!
– доповнив Том Ашейм.
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Ігрове шоу і ретроспектива – перші офіційні телесеріали Джоан Роулінг. Відомо, що, хоч сама письменниця і не бере безпосередньої участі в розробці цих проєктів, Warners працюють над контентом з командою Роулінг.
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Що відомо про світ Гаррі Поттера
Бестселер Дж. К. Роулінг з семи романів був адаптований в надзвичайно успішну франшизу з восьми фільмів, випущених в період з 2001 по 2011 рік. Участь в зйомках відкрило молодим британським акторам Еммі Уотсон, Руперту Грінту і Деніелу Редкліффу шлях у світ великого кіно і принесло світову славу.
Пізніше світ Гаррі Поттера було розширено серією фільмів "Фантастичні звірі і де їх шукати". На сьогодні вийшло два із запланованих п'яти фільмів з Едді Редмейном, що зіграв Ньюта Скамандера, а сюжет розгортається за десятиліття до подій Гаррі Поттера.
Джонні Депп з'явився в перших двох фільмах як Геллерт Гріндельвальд, але після того, як Ембер Херд звинуватила його в домашньому насильстві, а він сам програв справу про наклеп проти The Sun через статтю 2018 року, актора звільнили й в наступних зйомках він участі не брав.