Творці Гаррі Поттера анонсували два сюрпризи для фанатів до 20-річчя фільму

До 20-річчя виходу першої частини фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь", що побачила світ в листопаді 2001 року, WarnerMedia Kids & Family оголосили про два сюрпризи для шанувальників – серіал-вікторина і документальний фільм про, власне, першу картину франшизи. Все, що про них відомо – у нашому матеріалі.

Йдеться про два відеорелізи, один з яких – серіал-вікторина з чотирьох частин, тривалістю одна година кожна, для фанатів Гаррі Поттера, а другий – ретроспективний документальний фільм про роботу над фільмом "Гаррі Поттер і філософський камінь". Над проєктами зараз працюють Warner Bros. Unscripted Television спільно з Warner Horizon.

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Сюрпризи для шанувальників про пригоди хлопчика-чарівника покликані не лише потішити й здивувати, а й перевірити знання глядачів про Поттеріанну. Адже, за умовами вікторини, фанатам фільму потрібно буде подати заявку і отримати можливість змагатися в знаннях світу Гаррі Поттера, а спеціальні гості будуть представлені в чотирисерійному серіалі. Шоу приведе до масштабної ретроспективи.

Серіал буде про "неймовірних фандомів, їхню любов до фільмів і розповідей про Гаррі Поттера". Кастинг проходитиме для фанатів у віці 14 років і старше. Шанувальники вже можуть подати заявку на участь в шоу.



Все про кастинг серіалу-вікторини про "Гаррі Поттера" / Фото Harry Potter Quiz Show – Casting Crane

будуть транслюватися протягомна HBO Max і в лінійних мережах Cartoon Network і TBS.

Том Ашейм, президент Warner Bros. Global Kids, Young Adults про майбутній серіал сказав: "Усі шанувальники Поттера можуть підготуватися до цього унікального свята, обійнявши свою внутрішню Герміону, і, вивчивши все про Чарівний Світ".

Для фанатів, які завжди хотіли дізнатися, як складати іспити OWLs, – це реальна можливість!

– доповнив Том Ашейм.

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Ігрове шоу і ретроспектива – перші офіційні телесеріали Джоан Роулінг. Відомо, що, хоч сама письменниця і не бере безпосередньої участі в розробці цих проєктів, Warners працюють над контентом з командою Роулінг.

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