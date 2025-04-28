Скандальний український серіал, у якому головну роль зіграла росіянка: що відомо про стрічку

Хоча після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну дорога в український кінематограф для російських "зірок" остаточно закрита, так було не завжди. До 2022 року українські режисери та продюсери досить часто запрошували російських акторів до участі у своїх проєктах.

У ті часи присутність акторів з Росії в українських стрічках вважалася звичною практикою. У матеріалі від Кіно 24 ми розповімо про український серіал, в якому знімалися російські актори, і який транслювався на нашому телебаченні після початку великої війни.

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"Вірина любов"

Після початку великої війни на українському телебаченні вибухнув скандал через показ серіалу "Вірина любов", у якому головну роль виконала російська акторка Олена Шилова. Глядачі були щиро обурені тим, що навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – після 24 лютого 2022 року – телеканал СТБ наважився транслювати стрічку за участі російських акторів.

У відповідь на хвилю критики творці проєкту пояснювали, що серіал створений до 24 лютого 2022 року і є частиною архіву телеканалу. Проте виникає логічне запитання: чи справді цей аргумент знімає моральну відповідальність?

У час, коли війна торкнулася кожної української родини, суспільство дедалі менше схильне до компромісів у таких питаннях.

"Вірина любов": дивіться онлайн трейлер серіалу

Режисером телевізійного проєкту "Вірина любов" став Анатолій Григор'єв, а сценарій до серіалу написала Анастасія Волкова. Вони разом працювали над створенням мелодрами, яка розповідає глядачам про складну та емоційно насичену долю головної героїні – Віри.

Роль Віри виконала Олена Шилова, акторка родом з Росії. Саме її участь у проєкті та стала одним із ключових факторів, які викликали гостру реакцію в українського глядача. Акторка має за плечима участь у понад 30 російських серіалах.

На щастя, це був єдиний випадок, коли серіал, у якому головна героїня – росіянка, транслюють на телебаченні після початку великої війни в нашій країні.