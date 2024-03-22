Захоплює з першої хвилини: який мінісеріал можна подивитися з дітьми й підлітками

Спільний перегляд фільмів і серіалів – це чудова нагода відпочити та вдало провести час разом. Кінокартини не тільки розважають, але й дають цінні уроки та допомагають дізнатися одне про одного більше.

Кіно 24 підібрав невеликий серіал, який можна подивитися з дітьми за один чи кілька теплих сімейних вечорів. Особливо він сподобається підліткам, адже підіймає важливі для них проблеми.

Цікаво 2 топові мінісеріали Netflix, які можна подивитися за вихідні

Який мінісеріал подивитися з дітьми

"Деш і Лілі" (Dash & Lily) – американський комедійний серіал, що складається з 1 сезону, у якому 8 серій. Його можна переглянути на стримінговій платформі Netflix. Кінокартину створили у 2020 році на основі серії підліткових романів письменників Рейчел Кон і Девіда Левітана.

Романтична історія відбувається напередодні Різдва у Нью-Йорку. Деш та Лілі – двоє незнайомців, які спілкуються через листування. Вони роблять записи по черзі в різних місцях міста. Авантюристка та інтелектуал спочатку здаються протилежностями, але згодом виявляється, що у них багато спільного.

У сюжеті багато магії, подекуди банальної романтики, але водночас динамічності і захопливості. Тому ви не зможете відірватися від серіалу.

"Деш і Лілі": дивіться трейлер онлайн

Рейтинг серіалу за IMDb – 8.1. Загалом його позитивно оцінили критики. До того ж проєкт здобув Денну премію Еммі у трьох категоріях. На жаль, мінісеріал не отримав продовження на другий сезон.

Які ще стрічки можна переглянути з дітьми

Щоб повернути дорослим віру у казку, а також продемонструвати дітям неймовірні історії, де добро перемагає зло, оберіть фільми-казки.

Серед нових кінострічок можна обрати мюзикл з Тімоті Шаламе у головній ролі. Фільм "Вонка" розповість про ранні роки кондитера.