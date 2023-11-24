Не зможете відірватися: нові серіали, що затягують з перших хвилин

Цього року кінотворці потішили шанувальників багатьма серіалами, які отримали високі рейтинги та схвальні оцінки критиків. Серед стрічок 2023 року кожен знайде те, що йому до вподоби.

Є й такі, що не викликали ажіотаж у суспільстві, однак вартують уваги не менше, ніж "Люпен" чи "Корона". Далі обирайте серіал, який дивитиметесь вже сьогодні.

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"Переповнена кімната" / The Crowded Room

Рейтинг IMDb: 7.6

Події відбуваються влітку 1979 року на Мангеттені. Денні Саллівана затримують за звинуваченням у вбивстві. Слідча Ріа проводить з затриманим багатогодинні бесіди, щоб зрозуміти, який ланцюжок подій привів Денні до того фатального дня.

"Переповнена кімната": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Правдива терапія" / Shrinking

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з Favbet . Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Рейтинг IMDb: 8.0

Порушуючи професійну етику, психотерапевт почав розказувати своїм клієнтам, як їм потрібно поводитися в тій чи іншій ситуації.

"Правдива терапія": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Галявина" / The Clearing

Рейтинг IMDb: 6.2

Жінка змушена зіткнутися з кошмарами свого минулого, щоб зупинити таємний культ, який полює на дітей.

"Галявина": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Падіння дому Ашерів" / The Fall of the House of Usher

Рейтинг IMDb: 8.0

Брат і сестра будуть сімейну династію, щоб забезпечити собі безбідне майбутнє. Однак її спадкоємці за загадкових обставин починають гинути один за одним.

"Падіння дому Ашерів": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Перехоплений рейс" / Hijack

Рейтинг IMDb: 7.4

Коли літак захоплюють під час польоту з Дубая в Лондон, досвідчений посередник намагається застосувати свої навички, щоб врятувати пасажирів.

"Перехоплений рейс": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Щасливчик Генк" / Lucky Hank

Рейтинг IMDb: 6.8

Це захоплива історія про кризу середнього віку, з якою борються завідувач кафедри англійської мови та його дружина.

"Щасливчик Генк": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Замкнуте коло" / Full Circle

Рейтинг IMDb: 6.4

Під час розслідування невдалого викрадення стають відомими давні таємниці, що пов'язують безліч персонажів і культур у сучасному Нью-Йорку.

"Замкнуте коло": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Таємниця бункера" / Silo

Рейтинг IMDb: 8.1

Події відбуваються в майбутньому, коли тисячі людей живуть у великому підземному бункері. За загадкових обставин жителі помирають й інженерка Джулієт розкриває приголомшливі таємниці, намагається дізнатися всю правду про бункер.

"Таємниця бункера": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Чудотворці" / Miracle Workers

Рейтинг IMDb: 7.1

Господь хоче знищити Землю, але два ангели намагаються переконати його, що людство заслуговує на ще один шанс. Для отримання цього шансу ангели повинні зробити диво – змусити пару незнайомців закохатися одне в одного.

"Чудотворці": дивіться онлайн трейлер серіалу