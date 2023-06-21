5 нових хороших серіалів, які вже можна переглянути онлайн

Попри швидкий ритм життя, кіноіндустрія не стоїть на місці й продовжує тішити справжніх кіноманів захопливими новими проєктами. Саме тому ми зібрали для вас п'ять цікавих серіалів, які вже доступні для перегляду онлайн.

У добірці 24 Каналу читайте про різні за настроями, жанрами й сюжетам серіали, які заслуговують на вашу увагу. Гарного перегляду!

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Серіали 2023 року, які вже вийшли онлайн

"Любов і смерть"

Рейтинг IMDb: 7,5

У Кенді Монтґомері та Бетті Ґор багато спільного: вони обидві є членами церковного хору, їхні доньки – найкращі подруги, а чоловіки успішно працюють у Кремнієвій долині. Але за картинкою ідеального життя ховаються страшні таємниці, і незабаром одна з них опиниться в руках вбивці.

"Любов і смерть": дивіться трейлер

"Таємниця бункера"

​Рейтинг IMDb: 8,1

У катастрофічному майбутньому тисячі людей знайшли притулок у великому підземному бункері. Однак, коли шериф місцевості порушує фундаментальне правило, а мешканці бункера починають вмирати в незвичних обставинах, інженерка Джулієт вирішує розкрити приголомшливі таємниці, щоб дізнатися правду про справжні наміри цього закритого приміщення.

"Таємниця бункера": дивіться трейлер

"І мертві підуть: Мертве місто"

​Рейтинг IMDb: 8,3

Серіал розповідає про подорож постапокаліптичним Мангеттеном Меггі та Ніган у пошуках викраденого сина Меггі Гершела. Водночас місто перетворилося на зруйновану територію, заповнену мертвими й живими мешканцями, які створили свій власний світ у серці Нью-Йорка, де правлять анархія, небезпека, краса і жах.

"І мертві підуть: Мертве місто": дивіться трейлер

"Арнольд"

​Рейтинг IMDb: 8,2

Цей відвертий документальний серіал розповідає про життя та кар'єру Арнольда Шварценеггера з усією його багатогранністю: від першокласного бодібілдера до незмінної голлівудської зірки та політика.

"Арнольд": дивіться трейлер

"Маленький вогник"

​Рейтинг IMDb: 8,5

У серіалі розказують дивовижну історію голландки Міп Ґіс, яка, ризикуючи життям, приховувала родину Анни Франк від нацистів упродовж двох років під час Другої світової війни.

"Маленький вогник": дивіться трейлер