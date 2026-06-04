5 культових серіалів, на яких виросли мільйони

Мільйони людей виросли на серіалах 90-х та 2000-х років. Дехто любить передивлятися їх досі, адже вони викликають приємні спогади, а декого ще й повертають у безтурботні часи.

24 Канал склав добірку старих культових серіалів. Якщо ви не бачились якийсь із них – радимо це зробити.

Теж цікаво 3 шикарні серіали, які ви могли пропустити

Старі серіали, на яких виросли мільйони

"Друзі"

Кількість сезонів : 10

: 10 Кількість серій : 236

: 236 Рейтинг IMDb: 8.8/10

У серіалі розповідається про життя шістьох друзів у Нью-Йорку: Рейчел Грін, Моніки Геллер, Чендлера Бінга, Джої Тріббіані, Роса Геллера та Фібі Буффе.

З головними героями постійно відбуваються кумедні ситуації, також вони проходять різні випробування та люблять проводити час у кафе Central Perk.

"Друзі" / Кадр із серіалу

"Усі жінки – відьми"

Кількість сезонів : 8

: 8 Кількість серій : 178

: 178 Рейтинг IMDb: 7.2/10

Події розгортаються у Сан-Франциско. Пайпер і Прю Галлівелл живуть у будинку своєї покійної бабусі, аж раптом до них приїжджає молодша сестра Фібі. На горищі вона знаходить Книгу Темряви. Коли дівчина промовляє заклинання, сестри стають відьмами та набувають Силу Трьох.

"Усі жінки – відьми" / Кадр із серіалу

"Сабріна – юна відьма"

Кількість сезонів : 7

: 7 Кількість серій : 163

: 163 Рейтинг IMDb: 6.7/10

У центрі сюжету – Сабріна Спеллман, яка у свій день народження дізнається, що є відьмою, як і її тітки Гільда та Зельда. Вони вчать племінницю користуватися магією, проте через брак знань з дівчиною постійно стаються кумедні ситуації.

"Сабріна – юна відьма" / Кадр із серіалу

"Доктор Хаус"

Кількість сезонів : 8

: 8 Кількість серій : 177

: 177 Рейтинг IMDb: 8.7/10

Сюжет розгортається навколо геніального, але цинічного начальника відділу діагностики Г'ю Лорі. До нього приходять з найскладнішими медичними випадками, які не під силу іншим лікарям.

Г'ю використовує нетрадиційні методи діагностики, через що свариться з колегами та керівництвом. Чоловік має нестерпний характер і залежність від знеболювальних, проте рятує життя багатьох людей.

"Доктор Хаус" / Кадр із серіалу

"Секс і місто"

Кількість сезонів : 6

: 6 Кількість серій : 94

: 94 Рейтинг IMDb: 7.4/10

Керрі Бредшоу, Саманта Джонс, Шарлотта Йорк і Міранда Гоббс – чотири подруги, які живуть у Нью-Йорку. Жінки мають різні характери та погляди, проте доволі насичене особисте життя. У серіалі розповідається про романтичні пригоди героїнь, проблеми, які вони проходять, їхню дружбу тощо. "Секс і місто" / Кадр із серіалу

Якщо ви шукаєте серіали з літнім вайбом – зберігайте нашу нещодавню добірку.