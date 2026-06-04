5 культових серіалів, на яких виросли мільйони
Мільйони людей виросли на серіалах 90-х та 2000-х років. Дехто любить передивлятися їх досі, адже вони викликають приємні спогади, а декого ще й повертають у безтурботні часи.
24 Канал склав добірку старих культових серіалів. Якщо ви не бачились якийсь із них – радимо це зробити.
Теж цікаво 3 шикарні серіали, які ви могли пропустити
Старі серіали, на яких виросли мільйони
"Друзі"
- Кількість сезонів: 10
- Кількість серій: 236
- Рейтинг IMDb: 8.8/10
У серіалі розповідається про життя шістьох друзів у Нью-Йорку: Рейчел Грін, Моніки Геллер, Чендлера Бінга, Джої Тріббіані, Роса Геллера та Фібі Буффе.
З головними героями постійно відбуваються кумедні ситуації, також вони проходять різні випробування та люблять проводити час у кафе Central Perk.
"Усі жінки – відьми"
- Кількість сезонів: 8
- Кількість серій: 178
- Рейтинг IMDb: 7.2/10
Події розгортаються у Сан-Франциско. Пайпер і Прю Галлівелл живуть у будинку своєї покійної бабусі, аж раптом до них приїжджає молодша сестра Фібі. На горищі вона знаходить Книгу Темряви. Коли дівчина промовляє заклинання, сестри стають відьмами та набувають Силу Трьох.
"Сабріна – юна відьма"
- Кількість сезонів: 7
- Кількість серій: 163
- Рейтинг IMDb: 6.7/10
У центрі сюжету – Сабріна Спеллман, яка у свій день народження дізнається, що є відьмою, як і її тітки Гільда та Зельда. Вони вчать племінницю користуватися магією, проте через брак знань з дівчиною постійно стаються кумедні ситуації.
"Доктор Хаус"
- Кількість сезонів: 8
- Кількість серій: 177
- Рейтинг IMDb: 8.7/10
Сюжет розгортається навколо геніального, але цинічного начальника відділу діагностики Г'ю Лорі. До нього приходять з найскладнішими медичними випадками, які не під силу іншим лікарям.
Г'ю використовує нетрадиційні методи діагностики, через що свариться з колегами та керівництвом. Чоловік має нестерпний характер і залежність від знеболювальних, проте рятує життя багатьох людей.
"Секс і місто"
- Кількість сезонів: 6
- Кількість серій: 94
- Рейтинг IMDb: 7.4/10
Керрі Бредшоу, Саманта Джонс, Шарлотта Йорк і Міранда Гоббс – чотири подруги, які живуть у Нью-Йорку. Жінки мають різні характери та погляди, проте доволі насичене особисте життя. У серіалі розповідається про романтичні пригоди героїнь, проблеми, які вони проходять, їхню дружбу тощо.
Якщо ви шукаєте серіали з літнім вайбом – зберігайте нашу нещодавню добірку.