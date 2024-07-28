17 серіалів, які ми обожнювали в дитинстві

У багатьох людей улюбленими є ті серіали, що показували по телевізору у дитинстві. Вони з нетерпінням бігли додому після школи, щоб подивитися нову серію. Часто біля екранів збиралася вся сім'я, а в гості приходили сусіди та друзі.

Якщо ви зловили ностальгію за минулим, то пропонуємо подивитися серіали, які родом з дитинства. У добірці ви точно знайдете свій улюблений. Діліться рекомендаціями з друзями, щоб вони також згадали безтурботні часи.

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"Район Беверлі Гіллз"

Кількість сезонів : 10

: 10 Кількість серій: 293

У серіалі розповідається про хлопців та дівчат, які живуть у заможному районі Беверлі Гіллз. Глядачі спостерігають за головними героями у коледжі, а потім – під час робочих буднів. Молоді люди дружать, ненавидять, кохають та стикаються з різними випробуваннями й поганими звичками.

"Район Беверлі Гіллс": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Сабріна – юна відьма"

Кількість сезонів : 7

: 7 Кількість серій: 163

Під час дня народження Сабріна дізнається, що вона насправді відьма. Дівчина мешкає зі своїми тітками, які також володіють надздібностями, та котом, що може говорити. Спершу Сабріні не вдається контролювати силу, тому вона потрапляє у смішні ситуації. Також їй потрібно ще вчитися, щоб стати справжньою відьмою.

"Сабріна – юна відьма": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Баффі – винищувачка вампірів"

Кількість сезонів : 7

: 7 Кількість серій: 144

Баффі Саммерс вчиться у старшій школі та мешкає у місті Саннідейл, однак згодом переїжджає до Лос-Анджелеса. Життя дівчини не таке просте, як здається з першого погляду, оскільки їй доводиться боротися з вампірами та демонами. Якось Баффі починає спілкуватися з бібліотекарем Рупертом Джайлзом. Раптом виявляється, що чоловік повинен вчити та тренувати школярку, щоб вона стала професіоналкою у своїй справі.

"Баффі – винищувачка вампірів": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Всі жінки – відьми"

Кількість сезонів : 8

: 8 Кількість серій: 178

У серіалі розповідається про трьох сестер – Фібі, Пайпер та Прю. Якось уночі, перебуваючи у домі бабусі, вони натрапляють на загадкову книжку. Головні героїні виясняють, що вона – чаклунська, а також дізнаються, що володіють магічними здібностями. Сестри можуть зупинятися час, пересувати предмети й бачити майбутнє.

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"Всі жінки – відьми": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Відчайдушні домогосподарки"

Кількість сезонів : 8

: 8 Кількість серій: 180

Головні героїні серіалу – Габріель, Ліннет, Сьюзен та Брі. Жінки живуть щасливо, оскільки мають розкішні будинки та чудові сім'ї. Крім того, кожна з них – індивідуальна та по-своєму сильна. Домогосподарки вміють як привести до ладу дім та приготувати смачну їжу, так і поборотися з конкурентками та стати учасницями скандалу.

"Відчайдушні домогосподарки": дивіться онлайн трейлер серіалу

"H2O: Просто додай води"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій: 78

Здавалося, що у головних героїнь серіалу звичайне життя. Дівчата зустрічаються з хлопцями, люблять ходити по магазинах та відпочивати на пляжі. Раптом вони потрапляють у дивну печеру – цей випадок повністю змінює життя трьох подруг. Тепер дівчата – русалки, які вміють підкорювати воду.

"H2O: Просто додай води": дивіться онлайн трейлер серіалу

Насправді старих серіалів, які вартують уваги, є набагато більше. Зокрема, можна переглянути ще такі: "Рятувальники Малібу", "Чи боїшся ти темряви?", "Район Мелроуз", "Ксена – принцеса воїн", "Дикий ангел", "Мисливці за старовиною", "Клон", "Таємниці Смолвіля", "Буремний шлях", "Вероніка Марс", "Пліткарка".