Нові серіали, які вийдуть у другій половині березня: цікава добірка

Коли вже переглянули усіх претендентів на Оскар-2023 і дізналися переможця, можна видихнути та присвятити час серіалам. На які проєкти чекати у другій половині березня – дізнайтеся далі.

На початку березня вийшло чимало цікавих серіалів, серед яких "Секс/Життя" на Netflix. У другій половині місяця ми побачимо 3 сезон "Теда Лассо", а також нове драматичне шоу "Щасливчик Хенк".

Дивіться також 6 довгоочікуваних фільмів, які виходять в кіно 9 березня: цікава добірка прем’єр

Серіали другої половини березня

"Тед Лассо" / Ted Lasso

Сезон: 3

Де дивитися: Apple TV+

Коли: 15 березня

За сюжетом, тренера з американського футболу найняли для тренування британської футбольної команди; те, чого йому не вистачає у знаннях, він компенсує оптимізмом, рішучістю та печивом.

Прем'єра "Теда Лассо" відбулася якраз у той час, коли люди по всьому світу перебували на карантині, а радісний ескапізм був у великому попиті. Цей серіал порівнюють із такими серіалами, як "Вища ліга" та "Вогні нічної п'ятниці", що, на перший погляд, має сенс. Але цей блиск швидко розсіюється, відкриваючи шоу, наповнене теплом, надією та гумором. Мотиваційні теми, такі як командна робота та дружба, справді пронизують серіал. Продовження шоу складатиметься з дванадцяти епізодів.

"Тед Лассо" 3 сезон: дивіться трейлер

"Тінь та кістка" / Shadow and Bone

Сезон: 2

Де дивитися; Netflix

Коли: 16 березня

Серіал "Тінь та Кістка"є адаптацією популярної серії фентезі-романів Леї Бардуґо. "Тінь та Кістка" розповідає про дівчину на ім'я Аліна, яка живе у світі, що розділений Великою Стіною на дві частини: звичайний світ і темний світ, який населяють небезпечні чудовиська. Аліна дізнається, що вона має рідкісну здатність контролювати силу, яка може об'єднати обидві частини світу. Вона стає метою ворожих сил, які намагаються зловити її, тому Аліна мусить навчитися використовувати свою силу і врятувати світ від хаосу.

Другий сезон наслідуватиме історії з кількох романів, таких як "Облога та буря", "Руїна та повстання" (друга та третя книги в трилогії "Тінь і кістка") та перша книга з побічної дилогії "Шістка воронів". Ми побачимо як повернення акторів, таких і нових персонажів у шоу.

"Тінь та Кістка" : дивіться трейлер

"Екстраполяції" / Extrapolations

Сезон: 1

Де дивитися: Apple TV+

Коли: 17 березня

Це американський драматичний серіал-антологія, створений Скоттом З. Бернсом. У ньому показано вплив зміни клімату на планету з різних точок зору через взаємопов'язані історії.

"Екстраполяції": дивіться трейлер

Дивіться також Комедійні фільми, які розсмішать до сліз кожного

"Щасливчик Хенк" / Lucky Hank

Сезон: 1

Де дивитися: AMC+

Коли: 19 березня

Це американський драматичний телесеріал з Бобом Оденкерком у головній ролі. Сюжет заснований на романі Річарда Руссо "Безпосередня людина".

У центрі сюжету – завідувач кафедри англійської мови у пенсільванському коледжі, який переживає кризу. Колеги мріють про його звільнення, а кафедра ніяк не може отримати фінансування.

"Щасливчик Хенк": дивіться трейлер

"Великі сподівання" / Great Expectations

Сезон: 1

Де дивитися: Hulu

Коли: 26 березня

"Великі сподівання" – це роман-бестселер англійського письменника Чарльза Діккенса, який вперше був опублікований в журналі All the Year Round з 1860 до 1861 року. У романі розповідається історія життя юнака на ім'я Піп, який мріє про те, щоб стати джентльменом та здійснити свої "великі сподівання". У своєму житті Піп зустрічає різних людей, включаючи могутнього мецената, та навчається розуміти справжню цінність грошей та соціального статусу. Новий серіал від Hulu є його екранізацією. Головну роль виконала Олівія Колман.

"Великі сподівання": дивіться трейлер