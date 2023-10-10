6 серіалів з високим рейтингом, які має подивитися кожен чоловік

Серіали для чоловіків можуть бути дуже різноманітними, оскільки вподобання різних чоловіків варіюються від жанру до жанру. Однак є кілька стрічок, які можуть сподобатися кожному.

24 Канал у новій добірці розповість про 6 серіалів різних жанрів та з високим рейтингом, які чоловіки можуть переглянути на самоті або ж з коханою людиною.

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"Брати по зброї"

Рік: 2001

Жанр: драма, історичні

Країна: США, Велика Британія

Рейтинг IMDb: 9,5

Це серіал про Другу світову війну, створений за однойменною книгою історика та біографа Стівена Ембровза. У стрічці розповідають про бойовий шлях роти E ("Easy") 2-го батальйону 506-го парашутно-десантного полку 101-ої повітряно-десантної дивізії США від тренувального табору в Таккоа, штат Джорджія, через висадку в Нормандії, операцію "Маркет Гарден" і Бастонську битву до кінця війни.

"Брати по зброї": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Секс і Каліфорнія"

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Рік: 2007

Жанр: мелодрама, драма, пригоди

Країна: США

Рейтинг IMDb: 8,3

Головним героєм є Генк Муді, який бореться зі своїми демонами. Він переживає творчу кризу, має пристрасть до алкоголю, а розрив з близькими людьми підштовхує його до нових помилкових кроків. Головною манією чоловіка є секс. Хоча Генк і закоханий у колишню дружину, але він упускає шанс зійтися з нею та повернутися в сім'ю.

"Секс і Каліфорнія": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Спартак: Кров і Пісок"

Рік: 2010

Жанр: драма, біографічний, бойовик, пригоди, історичний

Країна: США

Рейтинг IMDb: 8,5

Це історія про найвідомішого римського гладіатора, якого країна зрадила та віддала в рабство. Спартак має потоваришувати з ворогами, боротися за виживання та засвоїти політику нового світу жорстокості, сексу й слави. На шляху чоловіка буде багато спокус, але пристрасть дасть йому сили подолати всі випробування.

"Спартак: Кров і Пісок": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Картковий будинок"

Рік: 2013

Жанр: драма

Країна: США

Рейтинг IMDb: 8,7

Згідно з сюжетом, Френк сходить з політичної арени, а Клер Андервуд стає першою жінкою-президентом та отримує безліч погроз через своє минуле.

"Картковий будинок": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Справжній детектив"

Рік: 2014

Жанр: драма, кримінальний

Країна: США

Рейтинг IMDb: 8,9

Головні герої – детективи Коул та Харт – повні протилежності. Харт – хоча не дуже зразковий, але сім'янин, який прагне зберегти свій спокій у маленькому глухому містечку. Коул – одинак, якому ніхто не довіряє. Їм складно порозумітися, однак мають разом працювати над справою про вбивство. Ніхто й не здогадується, що це розслідування затягнеться на 17 років.

"Справжній детектив": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Сліпота"

Рік: 2019

Жанр: пригодницький, драма

Країна: США

Рейтинг IMDb: 7,6

Події в серіалі відбуваються в далекому майбутньому, коли люди втрачають зір та повертаються до племінного способу життя. Вони називають сонце "полум'яним богом", спалюють "єретиків", які все ще нагадують про зір.

Глава племені Баба Восс бере в дружини Магру, яка прийшла в їхнє поселення ззовні. У подружжя народжуються зрячі близнюки, через що Бабу та Магру називають єретиками. Чоловік прагне врятувати дітей, тому разом з жителями села втікає з села та будує будинок у новому місці.

"Сліпота": дивіться онлайн трейлер серіалу