5 цікавих серіалів для дітей та підлітків, які варто подивитися на канікулах

Зимові свята для школярів та студентів – це не лише період свят, але й час відпочинку. За ці кілька тижнів важливо набратися сил і надихнутися на нові звершення.

На канікулах школярі й студенти можуть переглянути цікаве та захопливе кіно. Зараз може бути непросто знайти таке телешоу, яке сподобається дітям та підліткам. Тож 24 Канал підібрав цікаві серіали з високим рейтингом та для різних вікових категорій.

До слова Не тільки "Гра в кальмара": 10 найкращих корейських серіалів 2024 року

"Аватар: Останній захисник" (6+)

Події серіалу розгортаються в азійському світі, що зруйнований війною. Деякі люди можуть підкорити одну з чотирьох стихій – воду, землю, вогонь або повітря. Лише Аанг – єдиний маг та Аватар, який здатен використовувати всі елементи. Він може зупинити війну та принести у світ мир.

"Аватар: Останній захисник": дивіться трейлер онлайн

"Таємниці Ґравіті Фолз" (10+)

Близнюки Діппер та Мейбл на літні канікули потрапляють до свого двоюрідного дядька Стенлі у містечко Ґравіті Фолз. Дядько звалює на дітей роботу у своєму магазині, тим часом Діппер починає помічати дивні події у містечку, а потім знаходить щоденник, де описані таємниці Ґравіті Фолз.

"Таємниці Ґравіті Фолз": дивіться трейлер онлайн

"Венздей" (13+)

Похмура та цікава історія сподобається тим, хто любить сімейку Аддамсів. Донька Венздей вступає до академії, де навчалися її батьки. Там вона намагається розкрити давню таємницю, що пов'язана з її родиною, і зупинити серію жахливих злочинів.

"Венздей": дивіться трейлер онлайн

"Я ніколи не..." (13+)

Комедійно-драматичний серіал розповідає про підліткове життя індіо-американської дівчини Деві Вішвакумар. Вона намагається впоратися з горем після втрати батька, прагнучи стати популярною в школі. Серіал пропонує особливий погляд на труднощі дорослішання, знайомства, дружбу та самоідентифікацію.

"Я ніколи не...": дивіться трейлер онлайн

"Дивні дива" (16+)

Науково-фантастичний трилер, дія якого розгортається у 1980-х роках у невеликому містечку Гокінс. Все починається зі зникнення хлопчика. Його підлітки-друзі, родина і місцева поліція стикаються з надприродними силами, таємними експериментами і створіннями з паралельних вимірів.

"Дивні дива": дивіться трейлер онлайн