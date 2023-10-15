5 легких серіалів для дівчат, які можна подивитися на Netflix
Вихідні – ідеальний час для відпочинку вдома зі смаколиками та за переглядами улюблених серіалів. Зазвичай, хочеться відволіктися від повсякденних турбот і переглянути щось легке.
Саме таке знайдете у новій добірці 24 Каналу. Ми зібрали 5 хороших стрічок для дівчат, які вже можна подивитися на Netflix.
Зверніть увагу
"Емілі в Парижі"
Кількість сезонів: 3
Кількість серій: 30
У ролях: Лілі Коллінз, Філіппін Леруа-Больйо, Ешлі Парк та інші
Емілі Купер – маркетологиня з Чикаго, яка отримує роботу мрії в Парижі. Дівчина вирушає назустріч пригодам та розпочинає нове життя за океаном. Вона миттєво знаходить вихід з будь-яких ситуацій на роботі, поєднує кар'єру з романтичними стосунками й посиденьками з друзями.
"Емілі в Парижі": дивіться онлайн трейлер першого сезону
У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.
"Бріджертони"
Кількість сезонів: 3
Кількість серій: 16
У ролях: Аджоа Андо, Джулі Ендрюс, Лоррейн Ешборн та інші
Серіал знятий за мотивами романів Джулії Квінн, які стали популярними у всьому світі. За сюжетом, вісім близьких братів і сестер з родини Бріджертонів у Лондоні намагаються відшукати щастя та кохання.
"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер першого сезону
"Ненавиджу Різдво"
Кількість сезонів: 1
Кількість серій: 6
У ролях: Пілар Фольяті, Беатріче Арнера, Фіоренца П'єрі та інші
Самотня медсестра сказала своїм рідним, що в неї є хлопець. Цим загнала себе у пастку. Тепер вона має знайти собі когось до Різдва, яке вже за 24 дні.
"Ненавиджу Різдво": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Хороші дівчата"
Кількість сезонів: 1
Кількість серій: 50
У ролях: Крістіна Гендрікс, Ретта, Мей Вітмен та інші
У цьому комедійному серіалі побачите історію трьох матусь з передмістя, які наважуються на пограбування місцевого супермаркету, щоб уникнути фінансового краху й розпочати незалежне життя.
"Хороші дівчата": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Еліта"
Кількість сезонів: 7
Кількість серій: 48
У ролях: Іцан Ескамілья, Мігель Бернардо, Данна Паола та інші
Троє підлітків з небагатих сімей вступають до елітної приватної школи в Іспанії. Між ними та заможними студентами, які також там навчаються, починається конфлікт, який закінчиться вбивством.
"Еліта": дивіться онлайн трейлер першого сезону