Турецька краса в об'єктиві: 4 найкращі стрічки з Джемре Байсел

Джемре Байсел – одна із наймолодших відомих турецьких акторок. Та це не заважає їй бути успішною у кіно. На рахунку акторки поки що не багато проєктів, але всі стрічки полюбились глядачам через яскраву гру та харизму Джемре.

Читайте в матеріалі 24 Каналу, у яких серіалах знімалась турецька акторка. Обирайте собі для перегляду той, який сподобався найбільше та отримайте задоволення від східних пристрастей на екрані.

Рекомендуємо 5 культових фільмів, які змотивують почати новий рік з чистого аркуша

Найкращі турецькі стрічки з Джемре Байсел

"Ігра долі"

Ада бере шлюб з албанцем Рюзгаром, вірячи в те, що здобуде щастя поруч зі своєю першою любов'ю. Проте невдовзі вона розуміє, що чоловік взяв її в дружини лише заради турецького громадянства. Ба більше, Рюзгар заводить роман на стороні зі своєю колегою.

Вирішивши здобути його кохання за будь-яку ціну, Ада приєднується до фірми свого зрадливого чоловіка, де зустрічає чарівного Бору.

"Ігра долі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Заховай мене"

Наз і Мете – друзі з самого дитинства, і довгі роки серце дівчини належить тільки йому. По поверненню Мете з-за кордону, де він навчався, молоді люди планують одружитись.

Однак доля вносить свої корективи, приводячи Мете до вродливої Інджі, в яку він закохується з першого погляду. Невдовзі виявляється, що між Наз і Інджі існують старі знайомства. Як поведуться герої, опинившись у трикутнику кохання?

"Заховай мене": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Красивіший за тебе"

Ефсун і Емір об'єднують зусилля у клініці пластичної хірургії в Стамбулі, ставши партнерами. Вони разом проходять випробування як у професійному, так і в особистому житті. Цікаво, чи стане це ключем до міцних стосунків, чи, можливо, навпаки?

"Красивіший за тебе": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Моя ліва половинка"

Драма про жінку, яка спромоглася подолати всі випробування. Так сталося, що мати разом зі своєю дочкою в один момент втратили все. Щоб якось вижити, вони змушені попрощатися зі своїм минулим життям і оселитися в нетрях. Там вони намагаються звикнути до життя, яке зовсім не схоже на старе. Там доля зводить Серру із Селімом.

Коли Серра починає розплутувати клубок із таємниць, вона розуміє, що кожна загадка відкриває їй доступ до нових секретів.

"Моя ліва половинка": дивіться онлайн трейлер серіалу