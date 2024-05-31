Не лише Дафні із "Бріджертонів": 3 серіали, у яких знялася Фібі Дайневор

Зараз культовий серіал "Бріджертони" підкорює серця мільйонів шанувальників по всьому світу. А справжнім діамантом першого сезону стала акторка Фібі Дайневор, яка зіграла роль Дафні Бріджертон.

Дізнайтесь у матеріалі Кіно 24, у яких ще стрічках зіграла знаменитість. Обирайте стрічку для перегляду та насолоджуйтесь неймовірною грою Фібі Дайневор.

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Серіали з Фібі Дайневор

"Чиста гра"

У 2023 році вийшов американський еротичний трилер, який став дебютом режисерки Хлої Домонт у кіноіндустрії. Фільм був знятий за її сценарієм і виконаний з великим професіоналізмом.

У головних ролях зіграли Фібі Дайневор, Олден Еренрайк, Едді Марсан та Річ Соммер.

Історія розгортається навколо молодої пари, чиї стосунки починають тріщати після несподіваного підвищення в компанії гедж-фонду, що займається нелегальною діяльністю.

"Чиста гра": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Молода"

Даррен Стар створив американський телесеріал у жанрі драмедії, заснований на новелі Памели Редмонд Сатран з такою ж назвою. Головна героїня – Ліза, розумна та приваблива жінка, яка колись побудувала успішну кар'єру у видавничому бізнесі. Проте це було п'ятнадцять років тому. Зараз Ліза – розлучена господиня, і їй сорок.

Здається, що все життя закінчилось: Колишній чоловік живе з молодою коханкою, залишивши Лізі величезні рахунки за будинок, а доросла дочка виїхала навчатися за обміном. Ліза залишилася одна. Їй доводиться знову вийти на роботу і розпочати життя з чистого аркуша. Але як взятися за це все, коли тобі вже не двадцять років?

"Молода": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Мушкетери"

У 1630 році в Парижі героїчні мушкетери Атос, Портос, Араміс та їх молодий, амбіційний товариш д'Артаньян не вагаються стати на передову військових подвигів, готові боротися за справедливість, непохитність своєї країни та вірність королю. Для цих лицарів честь і відвага, відданість і любов – це не просто порожні фрази, а найважливіші життєві цінності. Прагнення до пригод і небезпеки обіцяє мушкетерам безліч захопливих подій, повних непередбачуваних випробувань та ризику.

"Мушкетери": дивіться онлайн трейлер серіалу

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