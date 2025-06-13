Для особливих вечорів: 3 спекотні серіали на Netflix, які варто подивитись з коханою людиною

Наближаються спекотні літні вихідні, а отже, саме час обирати стрічки, які зроблять їх ще особливішими. Для цього варто звернути увагу на серіали, які можна подивитися на Netflix.

У новій добірці Кіно 24 ви знайдете серіали для дорослих, які точно подарують вам масу емоцій. Обирайте свого фаворита на вечір.

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"365 днів"

Глядачі називають цю стрічку польською версією фільму "50 відтінків сірого". Якщо вам не вистачає емоцій, точно варто звернути на неї увагу. За сюжетом, жінка стає жертвою владного мафіозі, який бере її в полон і дає рік. Цей рік для того, аби вона покохала його.

"365 днів": дивіться онлайн трейлер серіалу

До речі, якщо ви у пошуку цікавого фільму, то новий кримінальний детектив на Netflix, у який закохались українці, ідеально для вас підійде: що це за стрічка.

"Еліта"

Коли троє підлітків із бідних сімей опиняються серед золотої молоді Іспанії, зіткнення світів стає фатальним – усе закінчується вбивством.

"Еліта": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Таємне бажання"

Сюжет зосереджений на успішній юристці Алмі, яка викладає в університеті. У вихідні вона приїжджає до друга, щоб підтримати його під час важкого розлучення. Там Алма знайомиться з 23-річним Даріо Геррою. Між ними виникає сильне взаємне притягнення, яке важко стримати.

"Таємне бажання": дивіться онлайн трейлер серіалу

Алма розуміє, що цей зв'язок може мати серйозні наслідки. Після пристрасної зустрічі вона повертається додому з надією назавжди забути про те, що сталося. Але її життя змінюється назавжди. Захоплення, яке здавалося короткочасним, переростає у справжній кошмар. Тепер думки про сім'ю, чоловіка і дитину відходять на другий план – усе затьмарює шалена пристрасть до Даріо.