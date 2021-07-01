Які серіали ми побачимо в липні: 5 картин, які вас здивують

Довгоочікуваний перезапуск "Пліткарки", серіали про життя сучасних монархів, пригоди двох харизматичних дівчат та розслідування найгучніших злочинів – редакція Кіно 24 підготувала для вас огляд найцікавіших серіалів липня 2021 року.

Гарячий липень, морс, фрукти, гамак, морозиво, зручне крісло, кохана людина чи друзі – чудово підходять для перегляду, наприклад, довгоочікуваного всіма другого сезону "Пліткарки" чи ефектних найгучніших пограбувань у фільмі "Неймовірні пограбування". Ми розповімо про найцікавіші серіали липня 2021 року. Ви з нами? Поїхали!

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5 найцікавіших серіалів липня з датою прем’єри

"Молоді монархи"

Young Royals

1 липня 2021 рокуРойда СекерзесШвеція

Серіал розповість про особливості студентського життя в одній із престижних шведських шкіл-інтернатів. Головний герой грає спадкоємця престолу, принца Вільгельма, котрий нарешті вирішив дослідити своє справжнє "Я" та з’ясувати для себе, якого життя він справді хоче після того, як закінчить навчання. Він мріє про майбутнє, сповнене свободи та безумовної любові, далеко від своїх королівських зобов’язань. Але ситуація набирає неочікуваних поворотів, коли він несподівано стає наступним у черзі на престол. Тож принц повинен вибрати: любов чи обов'язок.

"Молоді монархи" 2021: дивіться трейлер

"Пліткарка"

8 липня 2021 рокуДжош Шварц, Джошуа Сафран, Леслі МоргенштейнСШАGossip Girl

Події серіалу відбуваються за 9 років після фіналу 6 сезону. Серіал зображає події в тому ж місці, що й в оригінальному шоу. Але сюжет розповість про нову групу людей, з приватної Нью-Йоркської школи, за життям яких спостерігають та керують за допомогою соцмереж.

Нині немає сенсу придумувати якусь пліткарку, яка контролює життя дорослих людей. Це нерозумно й наївно. У цій ідеї було щось справді свіже 10 років тому, але тепер ми всі з вами в якомусь сенсі пліткарки,

– говорять продюсери стрічки.

"Пліткарка" 2021: дивіться перший офіційний трейлер

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"Неймовірні пограбування"

14 липня 2021 рокуДерек ДонінСШАHeist

Документальний серіал зображає три найгучніші пограбування в Америці: 21-річна жінка краде мільйони в казино, один чоловік краде гроші в аеропорту Маямі, і ще один чоловік здійснює чи не найбільшу крадіжку зі зломом. Автори серіалу – номінанти на Оскар – Дерек Донін, Мартін Десмонд Роу і Нік Фрю.

"Неймовірні пограбування": дивіться трейлер

"Білий лотос"

11 липняМайк ВайтСШАThe White Lotus

Соціальна сатира, події якої відбуваються на гавайському курорті. Там відпочивають люди, яким з кожним днем стає все складніше там залишатися.

"Білий лотос": дивіться трейлер

"Гонитва за коханням"

The Pursuit of Love

30 липняЕмілі МортімерВелика Британія

Романтична комедія про кохання та дружбу. Йдеться про пригоди харизматичної Лілі Джеймс та її найкращої подруги Емілі Бічем. Події серіалу відбуваються в 1930-ті.

"Гонитва за коханням": дивіться трейлер