Найкращі серіали листопада 2022, від яких не можливо буде відірватись

У листопаді, який вже на порозі, на нас чекає багато продовжень та деякі нові прем'єри серіалів на стримінгах. Від довгоочікуваного 5 сезону "Корони" до комедійного серіалу жахів "Венздей" – у листопадовій добірці прем’єр кожен знайде щось для себе.

Новий кінопрем’єрний місяць обіцяє нам чудовий заряд адреналіну, естетики, сиротів на шкірі та просто задоволення від перегляду новинок. Редакція Кіно 24 склала добірку з довгоочікуваними та найкращими серіалами, які сподобаються усім кіноманам і затягнуть з першої серії.

До теми Найцікавіші прем’єри листопада 2022, які ви точно запам’ятаєте

Щомісяця потокові сервіси презентують класику, оригінали, фільми, реаліті-шоу та багато іншого. Нижче наведено короткий огляд найкращих серіалів, які вийдуть на медіаплатформах Prime Video, Netflix, Hulu, HBO Max, Apple TV+ та інших у листопаді 2022 року.

Найкращі серіали листопада 2022, які затягують

Молоді монархи, 1 сезон

Коли прем’єра – 1 листопада

Де дивитися – Netflix

Серіал розповідає про особливості студентського життя в одній із престижних шведських шкіл-інтернатів. Головний герой грає спадкоємця престолу, принца Вільгельма, котрий нарешті вирішив дослідити своє справжнє "Я" та з’ясувати для себе, якого життя він справді хоче після того, як закінчить навчання.

"Молоді монархи": дивіться трейлер

Корона, 5 сезон

Коли прем’єра – 9 листопада

Де дивитися – Netflix

Історія про життя королеви Єлизавети II повертається як ніколи вчасно. У передостанньому сезоні повністю змінився акторський склад у порівнянні з 4-м сезоном, і Імелда Стонтон взяла на себе роль Олівії Колман, яка сама успадкувала її від Клер Фой. Елізабет Дебікі грає принцесу Діану, а Домінік Вест – принца Чарльза. Дія цього сезону відбувається у 1990-х роках, коли шлюб Діани та Чарльза розпадається.

"Корона": дивіться трейлер

Англійка, 1 сезон

Коли прем’єра – 11 листопада

Де дивитися – Prime Video

Емілі Блант зіграє у захопливому вестерні, який Prime Video описує як "вестерн із погонями". Актриса перевтілиться в англійську аристократку Корнелію, яка закохується в розвідника з племені пауні Елі. За сюжетом вони подорожують до Вайомінґу, а на своєму шляху стикаються з багатьома перешкодами та небезпеками.

"Англійка": дивіться трейлер

Мітичний квест, 3 сезон

Коли прем’єра – 11 листопада

Де дивитися – Apple TV+

Це один із найкращих комедійних серіалів Apple TV+. Він розповідає про групу розробників відеоігор, яким доручили будувати світи, формувати героїв та створювати легенди. Проте найзапекліші битви відбуваються не у грі, а в їхньому офісі.

"Мітичний квест": дивіться трейлер

Єллоустоун, 5 сезон

Коли прем’єра – 13 листопада

Де дивитися – Paramount

Улюблений американський вестерн повертається з п'ятим сезоном, і драма, напевно, буде такою ж екстравагантною, як і завжди. Події у серіалі відбуваються навколо першого у світі національного парку, одного із найвідвідуваніших місць в США, – Єллоустон.

"Єллоустон": дивіться також

Сексуальне життя студенток, 2 сезон

Коли прем’єра – 17 листопада

Де дивитися – HBO Max

Netflix має шкільний серіал "Я ніколи не… ", а HBO Max – "Сексуальне життя студенток", який повертається з другим сезоном. Події розгортаються незабаром після закінчення першого сезону, коли четвірка Кімберлі (Полін Шаламе), Бела (Амріт Каур), Вітні (Алія Шанелль Скотт) та Лейтон (Рене Рапп) продовжує долати нові труднощі та фінансові проблеми.

"Сексуальне життя студенток": дивіться трейлер

Ласкаво просимо до Чіппендейлів, 1 сезон

Коли прем’єра – 22 листопада

Де дивитися – Hulu

У цьому драматичному серіалі у стилі "Ночі в стилі бугі" Кумейл Нанджіані грає індійського іммігранта, який заснував Chippendales, колись надзвичайно популярний стриптиз-клуб для жінок, який процвітав у 1980-х роках. Клуб став розширюватися, але відносини між діловими партнерами давати тріщину. Мюррей Бартлетт, Ден Стівенс і Джульєтт Льюїс також грають головні ролі.

"Ласкаво просимо до Чіппендейлів": дивіться трейлер

Венздей, 1 сезон

Коли прем’єра – 23 листопада

Де дивитися – Netflix

За сюжетом, дівчинка адаптовується у школі, де вона помітно вирізняється з-поміж американських підлітків. Очевидно, вона ні з ким не може зав'язати дружби. Разом з цим вона намагається впоратись зі своїми надприродними здібностями та шукає причину жорстоких вбивств місцевих жителів. Венздей хоче розгадати таємницю, яка вплинула на її родину 25 років тому.

"Венздей": дивіться трейлер онлайн

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