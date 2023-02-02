Найочікуваніші серіали лютого 2023, які варто переглянути

У лютому 2023 року стрімінги можуть запропонувати чимало цікавих проєктів для своїх шанувальників. Редакція Кіно 24 традиційно підготувала кінодобірку з найочікуванішими новинками нового місяця.

До виходу плануються не тільки нові серіали, але й продовження, що заслуговує на увагу. Пропонуємо ознайомитися із 5-ма проєктами, серед яких детектив "Ковчег", комедія від Netflix "Фріридж", а також продовження психологічного трилера "Ти" та шоу "Зовнішні мілини" про полювання за золотом на 400 мільйонів доларів, що затонуло разом з торговим кораблем.

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Найпопулярніші серіали лютого 2023 року

"Ковчег"

Дата прем’єри: 1 лютого

Сезон: 1

Де дивитися: Syfy

Події науково-фантастичного серіалу відбуваються у 22 столітті, коли люди, заради свого виживання, розгорнули місії в космос, щоб колонізувати деякі планети. Під час першої подорожі на космічному кораблі "Ковчег 1" сталася трагедія. Чи вдалося героям вижити – дізнаєтеся після перегляду стрічки.

"Ковчег": дивіться трейлер

"Фріридж"

Дата прем’єри: 2 лютого

Сезон: 1

Де дивитися: Netflix

Це спіноф серіалу "Хлопці з мого району". За сюжетом, четверо друзів намагаються позбутися прокляття, яке разом із невдачами й іншими подіями принесла в їхні життя дивна стара коробка.

"Фріридж": дивіться трейлер

"Ноллі"

Дата прем’єри: 2 лютого

Сезон: 1

Де дивитися: ITVX

Біографічний серіал розповідає про британську телезірку Ноель Гордон, її життя з 1964 по 1981 роки. Вона була актрисою мильної опери "Перехрестя", але одного разу отримала звістку про звільнення, що стало для неї шоком. Головну роль у шоу зіграла Гелена Бонем Картер.

"Ноллі": дивіться трейлер

Цікаво 10 найголовніших прем’єр лютого, які неможливо пропустити

"Ти"

Дата прем’єри: 9 лютого

Сезон: 4

Де дивитися: Netflix

Перші три сезони американського драматичного серіалу "Ти" здобув велику популярність на платформі Netflix. У 4 сезоні головний герой переїжджає у Лондон, де маніакально продовжує шукати нові жертви під маскою інтелігента. Головну роль незмінно виконає Пенн Беджлі, який зіграв Джо Голдберга. Щоразу він придумує нову особистість та історію життя, аби спокусити та вразити нову пасію. У Лондоні він стане професором Джонатаном Муром.

Виявилося, викладати весело, а Лондон не такий і поганий. Я зустрів найбожевільніших травмованих людей на Землі. Це коло привілейованих засранців. Але я сумую, щоб мати когось,

– говорить Джо у трейлері.

"Ти": дивіться трейлер

"Зовнішні мілини"

Дата прем’єри: 23 лютого

Сезон: 3

Де дивитися: Netflix

Кримінальний бойовик за участю Чейза Стоукса, Мейделін Кляйн і Бейлі Медісон вперше з'явився на Netflix в середині квітня 2020 року. Упродовж першого сезону ми стежили за групою підлітків, які використовували карту скарбів, яка мала б показати, де заховано золото на 400 мільйонів доларів, що затонуло разом з торговим кораблем. Другий сезон "Карасі" наражаються на небезпеку й розгадують нові загадки, стикаючись із новими й старими ворогами. На кону скарб із золотом і їхні життя. Які нові пригоди покажуть у третьому сезоні – дізнаємося згодом.

"Зовнішні мілини": дивіться трейлер

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