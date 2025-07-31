Стримінгова платформа Netflix оновила традиційний тижневий рейтинг найпопулярніших серіалів. Українці вже другий тиждень поспіль надають перевагу новому серіалу "Неприборканий".

Про що він, а також інші стрічки, які потрапили у список тих, що найчастіше переглядають – розповідаємо далі на Кіно 24 з посиланням на Netflix.

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Які серіали зараз найбільше дивляться на Netflix?

Уже другий тиждень поспіль лідером переглядів залишається мінісеріал "Неприборканий". У центрі сюжету – таємнича смерть жінки, через яку федеральний агент приїжджає в нескінченні ліси Національного парку Йосеміті. У цьому місці не існує законів, а природа підкоряється власним правилам.

"Неприборканий": дивіться онлайн трейлер серіалу

А от детективний серіал "Під темним сонцем" вже третій тиждень потрапляє до списку найпопулярніших. У 6 епізодах розповідається історія молодої матері, яка, втікаючи від проблем, влаштовується працювати на квіткову ферму. Згодом виявляється, що її бос – це її батько. Чоловіка вбивають, а звинувачують в цьому саму жінку, яка насправді не винна.

"Під темним сонцем": дивіться онлайн трейлер серіалу

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