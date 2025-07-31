Найпопулярніші серіали Netflix, від яких не зможете відірватися
- Найпопулярнішим серіалом на Netflix в Україні вже другий тиждень поспіль є "Неприборканий".
- Серед інших популярних серіалів: "Під темним сонцем", "Пісочний чоловік", "Гра в кальмара", "Сирени", "Відділ нерозкритих справ", "Олімпо", "Джинні й Джорджія", "7 ведмедів".
Стримінгова платформа Netflix оновила традиційний тижневий рейтинг найпопулярніших серіалів. Українці вже другий тиждень поспіль надають перевагу новому серіалу "Неприборканий".
Про що він, а також інші стрічки, які потрапили у список тих, що найчастіше переглядають – розповідаємо далі на Кіно 24 з посиланням на Netflix.
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Які серіали зараз найбільше дивляться на Netflix?
Уже другий тиждень поспіль лідером переглядів залишається мінісеріал "Неприборканий". У центрі сюжету – таємнича смерть жінки, через яку федеральний агент приїжджає в нескінченні ліси Національного парку Йосеміті. У цьому місці не існує законів, а природа підкоряється власним правилам.
"Неприборканий": дивіться онлайн трейлер серіалу
А от детективний серіал "Під темним сонцем" вже третій тиждень потрапляє до списку найпопулярніших. У 6 епізодах розповідається історія молодої матері, яка, втікаючи від проблем, влаштовується працювати на квіткову ферму. Згодом виявляється, що її бос – це її батько. Чоловіка вбивають, а звинувачують в цьому саму жінку, яка насправді не винна.
"Під темним сонцем": дивіться онлайн трейлер серіалу
Також українці зараз дивляться:
- "Пісочний чоловік", 2 сезон;
- "Гра в кальмара", 3 сезон;
- "Сирени", мінісеріал;
- "Пісочний чоловік", 1 сезон;
- "Відділ нерозкритих справ", 1 сезон;
- "Олімпо", 1 сезон;
- "Джинні й Джорджія", 3 сезон;
- "7 ведмедів", мінісеріал.