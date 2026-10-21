Серіали, які залишають неприємний осад, але відірватися від них неможливо

Не всі серіали створені для того, щоб підносити настрій. Деякі, здається, мають зовсім іншу місію – позбавити глядача останніх ілюзій щодо людства. І що найцікавіше, відірватися від них практично неможливо.

24 Канал зібрав три похмурі серіали на вечір, у яких атмосфера безнадії – окремий вид мистецтва. Тут немає солодких романтичних історій, зате є психологічні травми, людська жорстокість і запитання, на які краще б не знати відповідей.

"Залишені", 2014 – 2017

Жанр: психологічна драма, містика.

IMDb: 8,3

Одного дня без жодних пояснень зникає 2% населення Землі. Ніхто не знає, куди поділися люди та чи повернуться вони. Ті, хто залишився, намагаються продовжувати життя, але світ уже ніколи не буде колишнім.

Що кажуть критики: The Guardian називає серіал похмурою, але прекрасною історією, яка глибоко досліджує людське горе та втрату. Попри важку атмосферу, критики знаходять у ньому й надію.



"Залишені": дивитись трейлер

"Гострі предмети", 2018

Жанр: психологічний трилер, детектив.

IMDb: 8,0

Журналістка Камілла Прікер повертається до рідного містечка, щоб розслідувати вбивства двох дівчат. Але замість звичайного кримінального репортажу на неї чекає зустріч із власними дитячими травмами та токсичною родиною.

Що кажуть критики: оглядач RogerEbert.com Браян Таллеріко високо оцінив акторську гру та режисуру. На його думку, це не просто детектив, а болісна історія про психологічні травми й насильство, яке передається з покоління в покоління.



"Гострі предмети": дивитись трейлер

"Чорнобиль", 2019

Жанр: історична драма, трилер.

IMDb: 9,3

26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції стається катастрофа. Поки одні люди ризикують життям, намагаючись зупинити її наслідки, радянська влада докладає зусиль, щоб приховати масштаби трагедії.

Що кажуть критики: RogerEbert.com назвав мінісеріал надзвичайно похмурим, але потужним телевізійним твором, відзначивши блискучу акторську гру та майстерно вибудувану історію. На Rotten Tomatoes стрічка отримала 95% позитивних рецензій критиків.



"Чорнобиль": дивитись трейлер

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