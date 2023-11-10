Сподобаються всій сім'ї: нові серіали, які вийшли на Netflix у листопаді

Кінець осені 2023 року видався багатим на телепрем'єри. На Netflix вже вийшли кілька нових серіалів, які кіномани чекали цілий рік. Серед них екранізація бестселера Ентоні Дорра – "Все те незриме світло".

24 Канал розповість про цей та кілька інших серіалів, які цими прохолодними вихідними ви зможете переглянути разом з усією сім'єю.

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"Перші дні"

Країна: Україна

Жанр: драма

1 листопада на Netflix вийшов український серіал, знятий на основі реальних подій. У ньому розповідається про українців, які залишилися вдома після початку повномасштабної війни.

Більше тут Серіал "Перші дні" вийшов на Netflix: чому він обурив українців

"Перші дні": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дівчина із сигаретою"

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Країна: Індонезія

Жанр: драма

Талановита майстриня кидає виклик традиціям індонезійської сигаретної промисловості 1960-х років. Саме тоді розпочинається її історія кохання та самопізнання.

"Дівчина із сигаретою": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Все те незриме світло"

Країна: США

Жанр: драма, історичний, військовий

Цю історичну драму українці найчастіше переглядали на Netflix минулого тижня. Серіал знятий за мотивами бестселера Ентоні Дорра, який отримав за цей твір Пулітцерівську премію. За сюжетом, наприкінці Другої світової війни доля зводить незрячу француженку й німецького солдата.

"Все те незриме світло": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Феррі"

Країна: Бельгія, Нідерланди

Жанр: драма

Феррі Боуману потрібні гроші. Йому щастить, коли після масштабного рейду звільняється місце серед найкращих дилерів Брабанта.

"Феррі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Кравець", 3 сезон

Країна: Туреччина

Жанр: драма

Відомий кравець Пеямі шиє весільну сукню для нареченої найкращого друга – Есвет. Кожен з них приховує власні секрети, які незабаром перевернуть їхні життя.

У 3 сезоні глядачі побачать посилення почуттів між Пеямі та Есвет. Тоді кравець постане перед складним вибором: кохання чи дружба з її нареченим Димитрієм.

"Кравець" 3 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

"Захід сонця на продаж", 7 сезон

Країна: США

Жанр: реаліті-шоу

Елітні агенти, що входять до "Оппенгайм груп" продають розкішне життя багатим покупцям із Лос-Анджелеса. У них безліч впливових зв'язків, а отже попереду грандіозна драма.

"Захід сонця на продаж" 7 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

"Щоденна доза сонця"

Країна: Південна Корея

Жанр: драма

Найновішим на Netflix наразі є серіал про медсестру психіатричного відділення, яка всіляко намагається бути променем світла для тих, хто перебуває під її опікою. Задля цього дівчині доводиться долати багато труднощів.

"Щоденна доза сонця": дивіться онлайн трейлер серіалу