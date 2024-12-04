Для відпочинку й релаксу: 10 ідеальних серіалів для вечірнього перегляду на Netflix

Кіно для багатьох є можливістю відпочити та забути про все навколо. Якщо ваш обов'язковий вечірній ритуал – це перегляд цікавого фільму чи серіалу, зверніть увагу на новинки від Netflix.

Якщо ви у пошуках варіантів, що нового подивитися на Netflix, зверніть увагу на оновлений рейтинг популярних серіалів. Це ті проєкти, які українці дивилися найчастіше за минулий тиждень, пише 24 Канал.

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"Імператриця" 2 сезон

Події серіалу відбуваються в Австрії на початку 19 століття. Молода та вперта Єлизавета закохується в імператора Франца Йосипа. Їхні стосунки та шлюб розвиваються на тлі політичних інтриг і боротьби за владу при віденському дворі.

Другий сезон серіалу наповнений новими проблемами навколо двора Габсбургів. Поки імператор намагається впоратися з ворогами, Єлизавета осмислює, у чому її завдання як імператорки.

"Імператриця" 2 сезон: дивіться трейлер онлайн

Саме у другому сезоні є згадка про Україну – в одній з серій можна почути українську народну пісню "Сонце низенько". Це відбувається, коли до імператриці з'їжджаються делегації з всієї імперії, а серед них і хор з Буковини.

"Безумство"

Колишній політичний консультант Мансі хоче написати великий роман, а тому їде шукати натхнення у ліс Поконо. Там він стає свідком вбивства сумнозвісного шовініста. Мансі стає головним підозрюваним, а тому втікає, щоб захистити своє ім'я.

"Безумство": дивіться трейлер онлайн

"Таємний інформатор" 1 сезон

У центрі сюжету – Чарльз, який після виходу на пенсію забув, що таке насолоджуватись життям. Він віднаходить нову мету, коли знаходить оголошення приватного детектива.

Чарльз починає працювати під прикриттям у будинку для людей похилого віку, щоб розгадати таємницю вкраденої сімейної реліквії. Чоловік не тільки розкриває справу, але й знаходить нових друзів.

"Таємний інформатор": дивіться трейлер онлайн

Також у списку найпопулярніших серіалів:

"Встигнути до 30" 2 сезон;

"Імператриця" 1 сезон;

"Аркейн" 2 сезон;

"Убивайте усвідомлено" 1 сезон;

"Любов й одержимість" 1 сезон;

"Мертва справа: Хто вбив Джонбене Ремсі" 1 сезон;

"Встигнути до 30" 1 сезон.

Ці серіали – чудовий спосіб забути про буденність та зануритися в інший світ. Незалежно від того, який жанр ви любите більше, на Netflix знайдеться варіант для кожного.