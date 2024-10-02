Якщо ви не знаєте, що подивитися ввечері, ми підготували для вас чудову добірку! Ми зібрали список з 10 топових серіалів, які стали фаворитами українців на Netflix, на основі оновленого рейтингу платформи.

У нашій добірці ви знайдете різноманітні жанри – від драм до комедій, від трилерів до фантастики. Незалежно від того, чи хочете ви поринути у світ загадкових детективів, чи насолодитися легким романтичним сюжетом, тут знайдеться щось для кожного.

Дивіться також Іронія та інтрига: 7 детективів, які не дозволять вам відірватися від перегляду

Найпопулярніші серіали на Netflix

"Чудовисько"

Джеффрі Дамер, один з найвідоміших серійних убивць в історії США, вбивав людей, залишаючи за собою слід із 17 жертв – підлітків і молодих чоловіків. Його методи вражали своєю жорстокістю, але ще більш разючим є те, як йому вдалося уникати арешту протягом такого тривалого часу.

Дамер використовував різні тактики, щоб заманити своїх жертв. Протягом усієї своєї кар'єри Дамер неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронних органів, але завдяки маніпуляціям, хитрощам і певній удачі, йому вдавалося уникнути покарання.

"Чудовисько": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ніхто цього не хоче" 1 сезон

Захоплива історія про агностичну авторку, яка раптово закохується в самотнього рабина. Їхня зустріч стає несподіваним поворотом у житті обох, адже погляди на віру та життя у них дуже відрізняються.

Цікаво, чи не стануть різні погляди на заваді їхньому щастю?

"Ніхто цього не хоче": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Чудова пара"

Амелія Сакс готується до одного з найважливіших днів у своєму житті – весілля з представником однієї з найбагатших родин Нантакету. Ця подія обіцяє стати справжньою сенсацією, адже її майбутня свекруха, відома письменниця Ґрір Ґаррісон Вінбері, не шкодує коштів на підготовку. Всі деталі – від розкішної сукні до витонченого декору – продумані до найменших нюансів, і кожен крок має бути бездоганним.

"Чудова пара": дивіться онлайн трейлер серіалу

Але все змінюється, коли на пляжі виявляють тіло. Ця трагічна знахідка стає шоком для всіх, хто планував святкування. Несподівано весільні приготування перетворюються на справжнє розслідування, яке нагадує сюжет одного з романів Ґрір. Тепер кожен із запрошених на весілля може стати підозрюваним.

Якщо ви шукаєте, що подивитися на Netflix, ось декілька найкращих серіалів, які потрапили до оновленого рейтингу.

"Емілі в Парижі" 4 сезон

"КАОС"

"Встигнути до 30" 1 сезон

"Острів мільярдерів" 1 сезон

"Емілі в Парижі" 1 сезон

"Емілі в Парижі" 3 сезон

"Емілі в Парижі" 2 сезон

Обирайте будь-який з цих серіалів, готуйте смачні закуски та насолоджуйтеся незабутнім вечором кіно!