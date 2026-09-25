Від них неможливо відірватись: 3 мінісеріали Netflix, які можна подивитися за вихідні
Пошук ідеального шоу для суботи та неділі часто перетворюється на нескінченне гортання каталогу стримінгу. Адже братися за багатосезонні саги зазвичай просто немає часу.
Формат мінісеріалу – найкращий порятунок для втомлених глядачів, оскільки пропонує завершену, динамічну історію без затягнутих інтриг. 24 Канал зібрав захопливі короткі проєкти від Netflix з високими рейтингами. Вони затягують з перших хвилин і гарантують якісний кіномарафон на два дні.
"Неортодоксальна" (2020)
Рейтинг IMDb – 8,0
19-річна Есті росте в закритій єврейській громаді в Брукліні, де все життя жінок підпорядковане суворим релігійним заборонам та традиціям. Задихаючись у нав'язаному шлюбі без любові, дівчина наважується на відчайдушний крок. Вона кидає все та тікає до Берліна, де живе її відчужена мати. У європейській столиці героїня вперше пізнає свободу, знаходить друзів-музикантів і намагається вступити до консерваторії. Однак колишнє життя не відпускає її так просто. Чоловік Есті разом зі своїм двоюрідним братом вирушає слідом за нею, щоб силою повернути втікачку додому.
"Неортодоксальна": дивіться трейлер серіалу онлайн
Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять акторську гру Шири Хаас, а також напружений драматизм стрічки. Водночас окремі критики зауважують надмірну швидкість і деяку спрощеність сюжетної лінії, мовляв, героїня дуже легко знаходить нових однодумців.
"Сварка" (2023)
Рейтинг IMDb – 8,0
Звичайна суперечка двох водіїв на парковці раптово переростає в справжню війну. Невдаха-будівельник Денні ледве зводить кінці з кінцями, а багата бізнесвумен Емі втомилася від фальшивого сімейного щастя та постійного стресу. Обидва настільки виснажені життям, що починають жорстоко мститися одне одному через дрібниці. З кожною серією ця ворожнеча стає небезпечнішою й поступово руйнує все, що герої мають.
"Сварка": дивіться трейлер серіалу онлайн
Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes критики відзначають бездоганний дует Алі Вонг та Стівена Йона, гострий сатиричний гумор і сміливе дослідження прихованого гніву сучасного середнього класу. Водночас окремі рецензенти вказують на надмірну жорстокість ближче до фіналу, через яку героям стає дедалі важче співпереживати.
"Оленя" (2024)
Рейтинг IMDb – 7,7
Автобіографічна психологічна драма розповідає про коміка-невдаху Донні. Він підробляє барменом у лондонському пабі й одного дня пригощає самотню відвідувачку Марту. Після цього жінка починає щодня приходити до бару, надсилати сотні електронних листів і переслідувати хлопця біля власного будинку. Намагаючись розібратися в нав'язливій увазі сталкерки, Донні змушений зіткнутися з власними невирішеними психологічними травмами, почуттям провини та потребою у визнанні.
"Оленя": дивіться трейлер серіалу онлайн
Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять проєкт за емоційну чесність творця Річарда Ґадда та видатну акторську роботу Джессіки Ганнінг. Водночас деякі оглядачі попереджають про важку й місцями гнітючу атмосферу оповіді, що може стати серйозним емоційним тригером для чутливої аудиторії.
А якщо ви ще досі не визначились з серіалом на вечір, то пропонуємо ознайомитись зі списком найпопулярніших стрічок Netflix, які дивляться зараз українці.