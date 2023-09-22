Що подивитися на Netflix в п'ятницю: добірка серіалів для ідеального осіннього вечора

У період затяжних дощів та пронизливого холоду часом так важко відірвати себе від дивану. І не потрібно, якщо у планах на вечір цікавий серіал та чашка запашного чаю або глінтвейну.

Розділіть цю осінь із близькими людьми за переглядом цікавого серіалу. Мелодрама, трилер або фентезі – вони всі доповнять атмосферу затишного осіннього дня чи вечора. 24 Канал підготував добірку з 5 серіалів, які точно варті вашої уваги.

Цікаво Для найвідданіших шанувальників: 5 найкращих футбольних фільмів

"Ти" (2018)

Серіал "Ти" на Netflix стане чудовим вибором для шанувальників психологічних драм-трилерів. Історія розпочинається із простого менеджера книгарні Джо, який щиро вірить, що вміє розбиратись в людях залежно від книг, які вони читають. Зустріч із дівчиною Гвен розділяє життя головного героя на до та після.

Непередбачуване розгортання подій у стрічці та психологічне напруження не дозволять вам відірватись від екрана. Адже Джо стає справжнім сталкером, коли Гвен відповідає йому взаємністю. У гонитві за щасливим спільним майбутнім головний герой йде на необдумані вчинки, часто пов'язані з криміналом. Спершу безневинний інтерес до дівчини переростає в істинну одержимість, і тепер Джо вже не спинити нікому.

"Ти": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Сестра Ретчед" (2020)

Американський кримінальний трилер "Сестра Ретчед" зацікавить усіх, хто полюбляє полоскотати собі нерви. Напружений сюжет та приголомшлива гра акторів роблять цей серіал у жанрі трилеру ще більш захопливим.

Телесеріал зображує історію медичної сестри Мілред Ретчед, яка вирушає у госпіталь для психічно хворих у Північній Каліфорнії. Там на колишню військову медсестру чатують не лише жахливі деталі роботи госпіталю, а й серйозні внутрішні зміни. То чи зможе сестра Ретчед врятувати себе від похмурого медзакладу, де ставлять експерименти над людьми? І чи не стане головна героїня такою ж холоднокровною, як і його співробітники? Психіатрична лікарня доктора Ганновера приховує ще безліч таємниць, які варто розкрити.

"Сестра Ретчед": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Доля: Сага Вінкс" (2021)

Фентезійний телесеріал виробництва Netflix, що заснований на мультсеріалі "Клуб Вінкс", стане ідеальним доповненням вечора у дощову погоду. У центрі стрічки – все та ж дівчина Блум із Каліфорнії, яка випадково дізнається про свої магічні сили. Тож невдовзі вирушає у магічну школу Алфея, щоб вдосконалити сили феї вогню. Там Блум знаходить нових друзів, та навіть справжнє кохання.

Проте в Алфеї не все так казково, адже невдовзі над школою нависає серйозна загроза – злі монстри, відомі як "Обпалені". Блум разом зі Стеллою, Аішою, Музою та Террою кидаються рятувати чарівний світ. На тлі війни зі злом не менш динамічно розгортаються події й у житті кожної з фей, де вирують перші серйозні почуття та перші серйозні помилки.

"Доля: Сага Вінкс": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Бріджертони: Історія королеви Шарлотти" (2023)

Приквел популярного американського серіалу "Бріджертони" перенесе вас у королівські часи 19 століття. Грандіозні замки, пишні сукні, золото, витончені корсети та галантність чоловіків – неймовірна атмосфера серіалу "Бріджертони: Історія королеви Шарлотти" змусить вас затамувати подих від величі.

Шарлотта – амбітна дівчина родом із німецької провінції, яка невдовзі має стати королевою Англії. ЇЇ таємничий наречений – король Георг, якого вона вперше зустрічає у день шлюбу. Пориньте у непросту історію кохання цієї пари, яка вкотре доводить, що справжня любов справиться з усіма труднощами. Навіть якщо навкруги вирують палацові інтриги, а коханий страждає від психічних порушень.

"Бріджертони: Історія королеви Шарлотти": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Жінка в домі навпроти дівчини у вікні" (2022)

Поціновувачам трилерів та чорного гумору точно сподобається мінісеріал "Жінка в домі навпроти дівчини у вікні". Кінострічка розповідає історію Анни, яка декілька років тому втратила доньку. Невдалий шлюб ще більше вибив головну героїню із колії, тож кожен день Анна проводить у компанії однієї-двох пляшок червоного вина. До того ж жінка почала страждати від сильних галюцинацій.

Та одного дня життя Анни знову наповнюється барвами, коли по сусідству оселяється чоловік, на ім'я Ніл. Щоденне споглядання у вікно для неї вже не стає таким безглуздим. Але попереду чекає новий удар – Анна стає свідком жорстокого вбивства. Однак чи повірить хтось жінці із проблемами з алкоголем та постійними галюцинаціями?

"Жінка в домі навпроти дівчини у вікні": дивіться онлайн трейлер серіалу

Автор: Анастасія Доскоч