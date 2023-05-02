У новому корейському серіалі від Netflix Херсон назвали "чарівним містом"

У 2022 році на екрани вийшла корейська версія гучного іспанського серіалу "Паперовий будинок". В одній зі сцен актори мріють про подорож до Херсона.

Про Україну згадали на початку фінального 10 епізоду. Проте, дещо суперечливо висловилися щодо відносин з державною-агресоркою.

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У серіалі "Паперовий будинок: Корея" згадали про Херсон

Професор запропонував головній героїні подорож з Кореї до Владивостока, а потім поїздом до Москви, звідки вони мали намір дістатися до Києва.

– Юджин, я з тобою хочу багато чого. Подорожувати любиш?

– Це якось банально. Куди?

– З Владивостока Транссибірською Магістраллю через Москву до Києва.

– Що? Хіба це не триватиме тиждень?

– Дістанемося туди та сядемо ще на один поїзд, до Херсона.

– А що це?

– Маленьке портове місто в Україні. Я чув, це чарівне місто.

– А хіба літаком буде не швидше?

– Так, подорожі поїздом довгі, зате романтичні.

Серіал можна переглянути на Netflix.

У серіалі "Паперовий будинок: Корея" згадали про Херсон / Скриншот

Що відомо про серіал "Паперовий будинок"

Прем'єра серіалу "Паперовий будинок" (Casa de papel) відбулася на іспанському телеканалі "Antena 3" 2 травня 2017 року;

Після шаленого успіху проєкту на батьківщині за підсумками двох сезонів ним зацікавилася стрімінгова платформа Netflix – компанія викупила права на міжнародний показ серіалу;

У 2018 році "Паперовий будинок" став найпопулярнішим неангломовним серіалом, що транслюються на Netflix;

За сюжетом пограбування відбувається у Королівському монетному дворі Іспанії, однак знімальний процес проходив у будівлі Національної дослідницької ради країни.

Якою вийшла корейська версія "Паперового будинку"

Режисером адаптації став Кім Хон Сон, а сценаристом – Рю Ен Дже. Перший сезон складає 12 епізодів тривалістю 60 хвилин.

Акторський склад

Професор – Ю Чі Те;

Берлін – Пак Хе Су;

Токіо – Джун Чен Сео;

Москва – Лі Вон Чон;

Денвер – Кім Джі Хун;

Найробі – Чан Юн Чжу;

Ріо – Пак Джонг-ву;

Гельсінкі – Кім Джі Хун;

Осло – Лі Кю Хо.

"Паперовий будинок: Корея": дивіться трейлер