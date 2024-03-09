Перенесуть у світ магії: 4 серіали, від яких віє духом чаклунства

В нашому повсякденному житті іноді й справді так не вистачає чудес. Стати чарівником навряд чи вийде, однак можна переглянути неймовірні серіали про магію та чаклунство.

Сьогоднішня добірка Кіно 24 допоможе ненадовго перенестися у фентезійні світи відьом та чаклунів. Тож, приготуйте щось солоденьке та ознайомлюйтеся із серіалами про магію та чаклунство.

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"Доля. Сага Вінкс", 2021

Сюжет серіалу про магію заснований на знаменитих мультфільмах про дівчат зі школи чарівниць.

Події розгортаються навколо дівчинки-підлітка Блум з Каліфорнії, яка раптово виявляє, що вона насправді є вогненною феєю, а потім вирушає покращувати свої чарівні навички в магічну школу Алфея. Там вона швидко знаходить нових друзів, включаючи Стеллу, Аішу, Терру і Мусу.

Так, 5 учениць удосконалюють свої надздібності в цій магічній школі. Коли над Алфеєю нависає загроза у вигляді озлоблених монстрів, відомих як "Обпалені", дівчатам доведеться застосувати всі свої вміння, щоб перемогти безжалісного супротивника. У сутичці з ними юним феям розкриються древні таємниці, які змінить їхнє уявлення про влаштування магічного світу.

"Доля. Сага Вінкс": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Відьмак", 2019

Цей закордонний серіал про магію та чарівників має дуже високий рейтинг.

Головним героєм серії є відьмак Геральт із Рівії. У дитинстві йому, як і іншим відьмакам, за допомогою мутацій надали високих бойових якостей: неймовірної сили, блискавичної реакції і високої регенеративної здатності.

Відьмак спеціалізується на знищенні чудовиськ і веде кочовий спосіб життя, намагаючись знайти власне місце в жорстокому світі.

"Відьмак": дивіться оналайн трейлер серіалу

"Відьми Іст-Енду", 2013

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з Favbet . Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Серіал розповідає історію сімейства Бошан, яку ніяк не можна назвати звичайною. Це історія про могутніх добрих відьом, на чолі з Джоан, яка є безсмертною.

Жінка виховує сама доньок Інгрід і Фрей. Однак вони не знають про свої сили, так як Джоанна не хоче, аби вони про це довідалися. Проте Венді, зухвала сестра Джоан прагне протилежного. Вона хоче, щоб Інгрід і Фрейя дізналися про свої сили і продовжили їхній шлях.

"Відьми Іст-Енду": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пригоди Мерліна", 2008

Сюжет серіалу розкриває глядачам історю хлопця Мерліна, у якого виняткові надприродні здібності.

За сюжетом, королівство Камелот тоне у хаосі. Його новий король Утер Пендрагон розпочинає жорстоке винищення всіх драконів у королівстві, залишаючи живим лише одного як приклад і якого заточили в підземеллі замку. Король починає переслідування чаклунів та карає їх смертною карою. Відтак, в королівстві встановлюється абсолютна заборона на використання чарів.

Через 20 років у Камелот прибуває Мерлін, житель маленького селища, народжений із здібностями чарівника. Він стає помічником придворного лікаря Гаюса, який допомагає хлопцю розкрити його здібності і знайти призначення його дару.

"Пригоди Мерліна": дивіться онлайн трейлер серіалу

Переглядайте ці серіали з магічним присмаком та з неочікуваними і захоплюючими сюжетами і рекомендуйте до перегляду близьким.