Особлива естетика та атмосфера: 4 високорейтингові серіали про офісних працівників

Серіали та фільми про роботу стають популярними, адже підіймають теми, що близькі багатьом людям. Саме на роботі люди проводять велику частину свого життя, де майже усіх переслідують схожі проблеми – спілкування з колективом, офісна політика, вигорання й багато іншого.

Кіноіндустрія дозволила перетворити нібито нудну офісну рутину на цікаву та захопливу, додавши особливої естетики та атмосфери. Кіно 24 розповість про популярні серіали про офісних працівників, які захоплюють та приваблюють глядачів.

До слова 3 легкі українські серіали, схожі на "Будиночок на щастя", щоб розслабитись ввечері

"Розрив"

Роки виходу: 2022 – дотепер

Жанр: психологічний науково-фантастичний трилер

Кількість епізодів: 2 сезони, 19 серій

Рейтинг IMDb: 8.7

Корпорація Lumon Industries вигадала спосіб розділити думки й спогади своїх працівників, виокремлюючи робочі від особистих. Головний герой Марк, який переживає втрату дружини, наважується на процедуру поділу. Але за цим стоять зловісні наміри, тож чоловік вирішує розкрити таємниці своєї корпорації.

"Розрив": дивіться трейлер онлайн

"Офіс"

Роки виходу: 2005 – 2013

Жанр: ситком, мок'юментарі

Кількість епізодів: 9 сезонів, 204 серії

Рейтинг IMDb: 9.0

Серіал розповідає про буденне офісне життя вигаданої паперової компанії. Його працівники мають різні характери та турботи, а їхнім лідером є незграбний регіональний менеджер Майкл. Він хоче подружитися з усіма, хоч часто його жарти завершуються провалом, а незручні ситуації тільки переслідують.

"Офіс": дивіться трейлер онлайн

"Форс-мажори"

Роки виходу: 2011 – 2019

Жанр: юридична комедія, драма

Кількість епізодів: 9 сезонів, 134 серії

Рейтинг IMDb: 8.4

У центрі сюжету – молодий Майк Росс з геніальним розумом та блискучою пам'яттю. Він хотів стати юристом, але кинув коледж. Раптом хлопець трапляється на очі успішній адвокатці Гарві Спектер і йде до неї на співбесіду. Так Майк потрапляє до неї на роботу.



"Форс-мажори": дивіться трейлер онлайн

"Парки і зони відпочинку"

Роки виходу: 2009 – 2015

Жанр: ситком, мок'юментарі, політична сатира

Кількість епізодів: 7 сезонів, 125 серій

Рейтинг IMDb: 8.6

Події серіалу відбуваються у невеликому місті Пауні в Індіані. Працівниця департаменту парків і зон відпочинку вирішує змінити містечко на краще. Та на її шляху безліч проблем – бюрократія, фірми-забудовники й власна некомпетентність. Але на підтримку дівчини стає місцева медсестра і її найкраща подруга, яка отримує престижну посаду в місті.

"Парки і зони відпочинку": дивіться трейлер онлайн