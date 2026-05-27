4 серіали про підлітків, які сподобаються навіть дорослим

Серіали про підлітків – неймовірно захопливі, тож їх полюблять дивитися і дорослі. У них підіймаються теми, які зазвичай турбують хлопців і дівчат: навчання, романтичні стосунки, робота, дружба тощо.

24 Канал склав добірку серіалів про підлітків, від яких складно відірватися. Зберігайте матеріал, якщо шукаєте, що цікавого подивитися.

Які серіали про підлітків подивитися?

"Ейфорія"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій : 26

: 26 Рейтинг IMDb: 8.2/10

У серіалі розповідається про життя 17-річної Ру, яка має наркотичну залежність. Коли дівчина вийшла з реабілітаційного центру, то не позбавилась згубної звички.

В оточенні головної героїні є трансгендерна дівчина Джулс, спортсмен Нейт, зірка футболу Кріс, Кессі та Кет, які також переживають підліткові проблеми.

"Молоді монархи"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій : 18

: 18 Рейтинг IMDb: 8.2/10

Принц Вільгельм, молодший син шведської королеви Крістіни, починає навчатися у престижній школі-інтернаті Гіллерська слідом за своїм старшим братом, кронпринцом Еріком.

За хлопцем стежить його кузен Авґуст, який навчається на третьому курсі. У школі Вільгельм знайомиться з солістом хору Сімоном. Вони закохуються одне в одного, попри різні соціальні стани.

"Джинні й Джорджія"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій : 30

: 30 Рейтинг IMDb: 7.5/10

У центрі сюжету – матір-одиначка, 30-річна Джорджія, та її двоє дітей: донька Джинні та син Остін. Сім'я багато років провела у мандрах і тепер вирішила оселитися в одному з міст Нової Англії.

Протягом трьох сезонів головні герої проходять різні випробування. Зокрема, Джинні, яка пішла до нової школи й переживає підліткові проблеми.

"Літо, коли я погарнішала"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій : 26

: 26 Рейтинг IMDb: 7.2/10

Сюжет розгортається навколо Беллі Конклін, якій скоро виповниться 16 років. Дівчина їде на пляж Казенс, який обожнює, щоб провести літом з родиною та Фішерами.

Головна героїня відчуває, що це літо стане особливим.

