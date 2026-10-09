3 моторошні серіали про релігійні секти, після яких вам більше не захочеться спати

Історії про ізольовані релігійні спільноти часто лякають набагато сильніше за вигаданих монстрів. Адже вони майстерно висвітлюють реальний темний бік людської психіки.

24 Канал зібрав найпотужніші багатосерійні проєкти, які змусять вас затамувати подих та по-новому поглянути на межу між вірою і божевіллям.

"Опівнічна меса"

Рейтинг IMDb: 7,7

Колишній ув'язнений повертається до рідного острівного містечка, яке поступово занепадає та втрачає залишки надії на краще майбутнє. Водночас туди прибуває загадковий молодий священник, після чого місцева громада починає стикатися зі справжніми дивами та моторошними речами. Мешканці острова швидко зазнають впливу нового лідера, абсолютно не підозрюючи про його реальні наміри.

"Опівнічна меса": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають глибоке дослідження теми віри та майстерне нагнітання атмосфери жаху. Водночас кіноексперти критикують серіал за надмірну кількість довгих філософських монологів та повільний розвиток подій у перших епізодах.

"Під прапором небес"

Рейтинг IMDb: 7,5

Побожний детектив береться за розслідування жорстокого вбивства молодої жінки та її маленької дитини у тихому передмісті. Сліди страшного злочину ведуть до впливової родини мормонів, які сповідують радикальні погляди. Занурюючись у таємниці закритої релігійної громади, головний герой починає сумніватися у власних переконаннях та адекватності церковних догматів.

"Під прапором небес": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають видатну акторську гру Ендрю Гарфілда та моторошну реалістичність зображення релігійного екстремізму. Однак кіноексперти критикують проєкт за дещо важку для сприйняття структуру оповіді.

"Шлях"

Рейтинг IMDb: 7,2

Сім'я головного героя живе всередині вигаданого релігійного руху майризму, який обіцяє своїм послідовникам духовне просвітлення та порятунок. Чоловік раптово переживає кризу віри та починає таємно розслідувати справжні мотиви керівництва організації. Його сумніви ставлять під загрозу шлюб та безпеку всієї родини, оскільки могутній культ категорично не прощає зрадників.

"Шлях": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають сильну хімію між виконавцями головних ролей. Водночас кіноексперти критикують телешоу за розтягнутий хронометраж.

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