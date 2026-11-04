Не варто було їх ображати: 3 серіали про жіночу помсту, від яких важко відірватися

Кажуть, помста – страва, яку подають холодною. Героїні цих серіалів із цим цілком погоджуються. Щоправда, деякі з них готові чекати роками, аби повернути борги тим, хто колись зіпсував їм життя.

24 Канал зібрав три захопливі серіали про жінок, які вирішили більше не бути жертвами. Тут вистачає зрад, небезпечних інтриг і розплати, на яку довелося довго чекати.

"Слава", 2022–2023

Жанр: психологічний трилер, драма.

IMDb: 8,2

Мун Дон Ин у школі пережила жорстокі знущання однокласників. Через багато років вона повертається, щоб методично зруйнувати життя своїх кривдників. Жінка продумала все до дрібниць, адже поспішати їй нікуди.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes серіал має 82% позитивних рецензій. Оглядачі хвалять напружений сюжет, акторську гру та продуману історію помсти.



"Слава": дивитись трейлер

"Моє ім'я", 2021

Жанр: кримінальний трилер, бойовик.

IMDb: 7,8

Сюжет. Після вбивства батька Юн Джі У приєднується до злочинного угруповання, а згодом під прикриттям влаштовується в поліцію. Її мета – знайти винного. І схоже, звичайної розмови з ним не буде.

Що кажуть критики: Серіал отримав 100% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes на основі семи оглядів. Критики відзначають жорсткі бойові сцени, динаміку та переконливу гру Хан Со Хі.

"Моє ім'я": дивитись трейлер

"Вийди заміж за мого чоловіка", 2024

Жанр: драма, трилер, фантастика.

IMDb: 7,8

Кан Джі Вон дізнається, що чоловік зраджує її з найкращою подругою. Згодом жінку вбивають, але вона несподівано прокидається за десять років до трагедії. Тепер у героїні є другий шанс. І витрачати його на прощення зрадників вона точно не збирається.

Що кажуть критики: Оглядач South China Morning Post оцінив серіал на 3,5 із 5, відзначивши захопливу історію та гру Пак Мін Йон. Водночас деякі сюжетні лінії залишилися недостатньо розкритими.

"Вийди заміж за мого чоловіка": дивитись трейлер

Маємо для вас добірку містичних серіалів на вечір. Те, що вам сподобається.



