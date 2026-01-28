Не тільки "Тиха нава": 3 серіали з Олександром Рудинським, про які ви не знали

У мережі вже кілька тижнів обговорюють новий серіал "Тиха Нава", де головну роль зіграв володар премії BAFTA Олександр Рудинський. Це талановитий український актор, який захоплює своїм талантом і харизмою.

Олександра часто можна побачити у театральних виставах, а також українських серіалах з цікавими, небанальними сюжетами. Добірку таких приготував 24 Канал.

У яких серіалах грав Олександр Рудинський?

"Голова"

Якщо шукаєте щось легке та позитивне до перегляду – зверніть увагу на цей ситком про перспективну молодь, життєві виклики, пріоритети, українське село. За сюжетом, головний герой Антон укладає парі з ректором університету про те, що він "підніме" будь-яке українське село та зробить з нього щось на кшталт "Силіконової долини". На що ректор пропонує хлопцю змінити село Антонівку. Саме туди Антон вирушає разом з друзями, де вони стикаються з різноманітними проблемами.

Олександр Рудинський у цьому серіалі зіграв Санька – хлопця з села, який ремонтує автомобілі.

"Голова": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Сім'я по неділях"

Ця історія пронизана теплотою, любов'ю та гумором. У центрі сюжету – типова дисфункціональна сім'я Романчуків. Батько цього сімейства Михайло 20 років був на заробітках в Італії, а тепер ставить умову: щонеділі всі мають збиратися в його домі на вечерю, щоб відродити сімейні цінності та надолужити все, що згаяли за ці роки його відсутності. Та щоразу така сімейна здибанка перетворюється на побутову вакханалію.

"Сім'я по неділях": дивіться онлайн 1 серію

"Агентство"

Олександру Рудинському вдалося зіграти в американському шпигунському серіалі-трилері від Paramount+, продюсерами якого стали Джордж Клуні та Ґрант Геслоу. За сюжетом, місія таємного агента ЦРУ припиняється й він повертається на Лондонський вокзал. Там несподівано він зустрічається з жінкою, яку кохав у минулому. Їхні почуття спалахують з новою силою, але чи можна відновити стосунки, коли кожен день загрожує розкриттям його справжньої особистості?

"Агентство": дивіться онлайн трейлер серіалу