Не лише "Бріджертони": 3 серіали, які варто подивитись любителям минулої епохи

16 травня вийшла перша частина 3 сезону серіалу "Бріджертони", який став справжнім фаворитом серед кіноманів. Якщо ви уже переглянули 4 перші серії й не можете дочекатись продовження, ми підготували добірку стрічок, які захоплять вас так само як естетика родини Бріджертонів.

У матеріалі Кіно 24 дивіться список найкращих серіалів, які варто подивитись справжнім любителям естетики минулого, вишуканих суконь та манер. Список налічує високорейтингові кінокартини, які вже зачекались вашого перегляду.

Рекомендуємо Ті, хто надихає на боротьбу: 3 високорейтингові фільми про спортивних наставників

"Дивовижна місіс Мейзел"

Нью-Йорк, 1958 рік. Домогосподарку Міріам "Мідж" Мейзел покидає її чоловік Джоел, зізнавшись, що має інтрижку на стороні та зраджував.

Мідж звертається за підтримкою до батьків, але вони лише розчаровані її вибором чоловіка. Тоді Мідж іде до клубу, де Джоел вечорами намагався виступати зі стендапом, а насправді лише сплагіатив чужі жарти, а її імпровізована промова несподівано отримує шалений успіх. Так для Мідж починається нове життя.

"Дивовижна місіс Мейзел": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Абатство Даунтон"

У 1912 році, в Англії, спадкоємець титулу графа Грентема, який проживав разом зі своєю родиною в родовому маєтку Даунтон, загинув під час катастрофи на "Титаніку". Ця трагічна подія залишила родину без чоловічого спадкоємця титулу. Родина, зокрема, очікує, що тепер, коли жодного чоловіка, що міг би успадкувати титул, не залишилося, маєток і капітал після смерті графа перейдуть до його старшої дочки Мері.

Однак, граф, який присвятив усе своє життя догляду за маєтком і його збереженню, має інші плани. Він вважає, що маєток, разом зі значним капіталом його дружини, повинен перейти до спадкоємця його графського титулу, навіть якщо це буде далекий і невідомий родич.

"Абатство Даунтон": дивіться онлайн трейлер серіалу

Це рішення викликає велике хвилювання і тривогу в родині, адже такий розвиток подій ставить під загрозу не лише майбутнє Мері, але й самого маєтку Даунтон, який століттями був символом їхньої родини. Юна Мері, попри своє прагнення взяти на себе відповідальність за родинні володіння, змушена зіштовхнутися з реальністю суворих традицій і консервативних поглядів свого батька.

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

"Позолочене століття"

Американський історичний драматичний телесеріал, створений Джуліаном Феллоузом. Перше повідомлення про те, що Феллоуз працює над "Позолоченим віком", з'явилося у ЗМІ у вересні 2012 року.

Офіційно серіал був анонсований лише у січні 2018 року.

"Позолочене століття" – це здійснення моєї давньої мрії. Я був зачарований цим періодом американської історії протягом багатьох років, і тепер NBC надала мені шанс донести його до сучасної аудиторії,

– зазначив Феллоуз.

Сюжет розгортається у 1880-х роках у Нью-Йорку. Молода жінка Маріан Брук, донька генерала з Півдня, що нещодавно втратила свою родину, переїжджає до своїх тітоньок у Нью-Йорк. Вона отримує доступ до вищого суспільства та намагається втілити себе там.

"Позолочене століття": дивіться онлайн трейлер серіалу

Не пропустіть виходу продовження "Бріджертонів" 13 червня. А поки чекаєте, не гайте часу, а обирайте серіал для перегляду та зануртесь у нову, захопливу історію.