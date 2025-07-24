Що українці дивляться на Netflix: 10 найпопулярніших серіалів
- Українці на Netflix найчастіше дивляться мінісеріал "Неприборканий", трилер про таємничу смерть у Національному парку Йосеміті.
- Другим за популярністю є серіал "Під темним сонцем", детектив про молоду матір, яка втікає від проблем на квіткову ферму.
- У рейтингу також присутні серіали: "Гра в кальмара", "Пісочний чоловік", "7 ведмедів", "Занадто", "Олімпо", "Сирени" та "Відділ нерозкритих справ".
Стримінгова платформа Netflix оновила традиційний тижневий рейтинг найпопулярніших фільмів та серіалів. Зараз найчастіше українці обирають для перегляду мінісеріал "Неприборканий".
Це трилер, який тримає в напрузі до останніх хвилин. Повний рейтинг найпопулярніших серіалів дивіться далі на Кіно 24 з посиланням на Netflix.
Не пропустіть Найпопулярніша нова комедія на Netflix, яка стала фаворитом серед українських глядачів
Які серіали зараз найпопулярніші на Netflix?
Лідером переглядів є новий мінісеріал "Неприборканий" з Еріком Багом, Семом Ніллом та Розмарі Девітт у головних ролях. Сюжет розгортається навколо таємничої смерті жінки, що заманює федерального агента в нескінченні ліси Національного парку Йосеміті. Там не існує місця для законів, а природа підкоряється лише власним правилам.
"Неприборканий": дивіться онлайн трейлер серіалу
Друге місце серед глядачів отримує новий детективний серіал "Під темним сонцем". Він складається з 6 епізодів, у яких розповідається про молоду матір, що втікає від проблем й влаштовується працювати на квіткову ферму. Як стає відомо згодом, її бос – це її батько, якого вбивають і звинувачують в цьому саму жінку.
"Під темним сонцем": дивіться онлайн трейлер серіалу
Якщо вам сподобався серіал "Під темним сонцем", пропонуємо до перегляду ще 3 загадкові трилери.
Також у рейтингу є такі серіали:
- "Гра в кальмара", 3 сезон;
- "Пісочний чоловік", 2 сезон;
- "7 ведмедів", мінісеріал;
- "Занадто", 1 сезон;
- "Пісочний чоловік", 1 сезон;
- "Олімпо", 1 сезон;
- "Сирени", мінісеріал;
- "Відділ нерозкритих справ", 1 сезон.