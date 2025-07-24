Що українці дивляться на Netflix: 10 найпопулярніших серіалів

Стримінгова платформа Netflix оновила традиційний тижневий рейтинг найпопулярніших фільмів та серіалів. Зараз найчастіше українці обирають для перегляду мінісеріал "Неприборканий".

Це трилер, який тримає в напрузі до останніх хвилин. Повний рейтинг найпопулярніших серіалів дивіться далі на Кіно 24 з посиланням на Netflix.

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Які серіали зараз найпопулярніші на Netflix?

Лідером переглядів є новий мінісеріал "Неприборканий" з Еріком Багом, Семом Ніллом та Розмарі Девітт у головних ролях. Сюжет розгортається навколо таємничої смерті жінки, що заманює федерального агента в нескінченні ліси Національного парку Йосеміті. Там не існує місця для законів, а природа підкоряється лише власним правилам.

"Неприборканий": дивіться онлайн трейлер серіалу

Друге місце серед глядачів отримує новий детективний серіал "Під темним сонцем". Він складається з 6 епізодів, у яких розповідається про молоду матір, що втікає від проблем й влаштовується працювати на квіткову ферму. Як стає відомо згодом, її бос – це її батько, якого вбивають і звинувачують в цьому саму жінку.

"Під темним сонцем": дивіться онлайн трейлер серіалу

Якщо вам сподобався серіал "Під темним сонцем", пропонуємо до перегляду ще 3 загадкові трилери.

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