Що подивитись, якщо вже хочеться весни: 4 серіали для гарного настрою

Найскладніша зима для українців нарешті підходить до завершення. Уже через кілька днів прийде весна, а разом із нею довгоочікуване потепління, сонце та гарний настрій.

24 Канал підготував добірку серіалів для тих, хто вже хоче весни. Вони подарують вам гарний настрій.

Не пропустіть 3 нові серіали на Netflix, які ви подивитесь за вихідні

Які серіали подивитись, якщо вже хочеться весни?

"Бріджертони"

Кількість сезонів : 4

: 4 Кількість серій : 32

: 32 Рейтинг IMDb: 7.5/10

Костюмований серіал від Netflix, який вже завоював любов українців. Це історія про родину Бріджертонів, яка живе в Лондоні в епоху Регентства: братів Ентоні, Бенедикта, Коліна та Грегорі, сестер Дафні, Елоїзи, Франчески та Гіацинти, а також їхньої матері, віконтеси-вдови Вайолет, і друзів.

Кожен сезон – це окрема історія кохання дітей Бріджертонів. Наприклад, у четвертому, перші епізоди якого вийшли нещодавно, розповідається про Бенедикта і загадкову дівчину, яка завоювала його серце.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер 1 сезону

"Емілі в Парижі"

Кількість сезонів : 5

: 5 Кількість серій : 50

: 50 Рейтинг IMDb: 6.8/10

У першому сезоні виконавча директорка з маркетингу Емілі Купер переїжджає з Чикаго до Парижа. Там дівчина влаштовується на роботу, знайомиться з новим колективом та зустрічає кохання. Життя головної героїні неймовірно захопливе та повне пригод. Особливо цікавою є любовна лінія.

"Емілі в Парижі": дивіться онлайн трейлер 1 сезону

"Білий лотос"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій : 21

: 21 Рейтинг IMDb: 8.0/10

Події серіалу розгортаються на ексклюзивному гавайському курорті. Різні люди приїхали у готель на тиждень, щоб відпочити та відновити свої сили. Однак кожного дня ідилія цієї відпустки руйнується.

"Білий лотос": дивіться онлайн трейлер 1 сезону

"Моє життя з Волтерами"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій : 20

: 20 Рейтинг IMDb: 6.8/10

У серіалі розповідається про підлітку з Мангеттену Джекі Говард, яка втратила батьків і переїжджає в Колорадо до родини Волтерів. Вони виховують сімох синів і одну доньку. Це історія про дружбу, кохання та надію.

"Моє життя з Волтерами": дивіться онлайн трейлер 1 сезону

Які серіали вийдуть весною 2026 року?