Що подивитись, якщо вже хочеться весни: 4 серіали для гарного настрою
- 24 Канал пропонує добірку з чотирьох серіалів: "Бріджертони", "Емілі в Парижі", "Білий лотос" та "Моє життя з Волтерами", щоб підняти настрій і відчути весну.
- "Бріджертони" розповідає про різні історії кохання, а "Емілі в Парижі" – про пригоди Емілі в Парижі.
Найскладніша зима для українців нарешті підходить до завершення. Уже через кілька днів прийде весна, а разом із нею довгоочікуване потепління, сонце та гарний настрій.
24 Канал підготував добірку серіалів для тих, хто вже хоче весни. Вони подарують вам гарний настрій.
Не пропустіть 3 нові серіали на Netflix, які ви подивитесь за вихідні
Які серіали подивитись, якщо вже хочеться весни?
"Бріджертони"
- Кількість сезонів: 4
- Кількість серій: 32
- Рейтинг IMDb: 7.5/10
Костюмований серіал від Netflix, який вже завоював любов українців. Це історія про родину Бріджертонів, яка живе в Лондоні в епоху Регентства: братів Ентоні, Бенедикта, Коліна та Грегорі, сестер Дафні, Елоїзи, Франчески та Гіацинти, а також їхньої матері, віконтеси-вдови Вайолет, і друзів.
Кожен сезон – це окрема історія кохання дітей Бріджертонів. Наприклад, у четвертому, перші епізоди якого вийшли нещодавно, розповідається про Бенедикта і загадкову дівчину, яка завоювала його серце.
"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер 1 сезону
"Емілі в Парижі"
- Кількість сезонів: 5
- Кількість серій: 50
- Рейтинг IMDb: 6.8/10
У першому сезоні виконавча директорка з маркетингу Емілі Купер переїжджає з Чикаго до Парижа. Там дівчина влаштовується на роботу, знайомиться з новим колективом та зустрічає кохання. Життя головної героїні неймовірно захопливе та повне пригод. Особливо цікавою є любовна лінія.
"Емілі в Парижі": дивіться онлайн трейлер 1 сезону
"Білий лотос"
- Кількість сезонів: 3
- Кількість серій: 21
- Рейтинг IMDb: 8.0/10
Події серіалу розгортаються на ексклюзивному гавайському курорті. Різні люди приїхали у готель на тиждень, щоб відпочити та відновити свої сили. Однак кожного дня ідилія цієї відпустки руйнується.
"Білий лотос": дивіться онлайн трейлер 1 сезону
"Моє життя з Волтерами"
- Кількість сезонів: 2
- Кількість серій: 20
- Рейтинг IMDb: 6.8/10
У серіалі розповідається про підлітку з Мангеттену Джекі Говард, яка втратила батьків і переїжджає в Колорадо до родини Волтерів. Вони виховують сімох синів і одну доньку. Це історія про дружбу, кохання та надію.
"Моє життя з Волтерами": дивіться онлайн трейлер 1 сезону
Які серіали вийдуть весною 2026 року?
"Скарпетта" (прем'єра 11 березня) – це історія про судово-медичну патологоанатомку Кей Скарпетту, роль якої зіграла неперевершена Ніколь Кідман. Серіал знятий за мотивами однойменної серії книг Патрісії Корнуелл.
"Ейфорія", 3 сезон (квітень) – довгоочікуване продовження історії про Ру Беннет, на яке глядачі чекали понад чотири роки. Головну роль у серіалі виконала неймовірна Зендея.
"У Марго проблеми з грошима" (15 квітня) – драматичний серіал за участі Ніколь Кідман та Ель Фаннінг. Це розповідь про Марго Міллет, яка завагітніла від свого викладача англійської мови у коледжі. Згодом жінка йде працювати на OnlyFans, де досягає успіху.