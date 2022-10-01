Допоможуть розслабитися: небанальні серіали, які можна переглянути за вихідні

Після важкого робочого тижня і новин про загрози ядерної атаки, хочеться розслабитися і хоча б трішки відійти від проблем. Найкраще це зробити за переглядом цікавого серіалу, який затягує сюжетом і не відпускає до останньої хвилини.

Редакція Кіно 24 підготувала добірку цікавих шоу, які можна переглянути на одному дихання за вихідні, набратись та підняти собі настрій. А якщо ви це зробите разом з друзями, або коханим чи коханою – гарно проведений час забезпечений.

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Добірка серіалів, які можна переглянути за вихідні

Мейр з Істтауна

Це детективний серіал з Кейт Вінслет у головній ролі. Цікаво, що саундтрек до стрічки у 2013 році написав українець Любомир Мельник.

У центрі подій – жінка Маре Шіен, яка проживає у невеличкому містечку і розслідує жахливе вбивство, що сколихнуло Пенсильванію. Їй доведеться дізнатись всі деталі з життя жертви у той день та вийти на слід душогуба.

Та не тільки розслідування заплутаної справи покажуть автори "Мейр з Істтауна". Головна героїня намагатиметься налагодити своє життя і розв'язати всі проблеми, з якими стикнулась її родина.

"Мейр з Істтауна": дивіться трейлер

Білий лотос

Це доволі цікавий серіал і не менш дивним сюжетом. Однак, він "затягує" і не відпускає до останньої хвилини. Особливо музика впливає на глядача, яка створює додаткову емоційну метушню. Відомо, що це гостра соціальна сатира, яка зображає історії різних співробітників та гостей ексклюзивного гавайського курорту протягом одного тижня. Спершу здається, що всякий герой – ідеальний, але це не так. У кожному епізоді серіалу життя персонажів сильно змінюються, їхні таємниці розкривають з кожним днем.

З нетерпінням чекаємо на другий сезон, у якому нам покажуть абсолютно інакших героїв з новими історіями та в іншому місці – у новому готелі для багатих.

"Білий лотос" 2021: дивіться трейлер серіалу

Люпен

"Люпен" став найпопулярнішим серіалом Netflix у січні 2021 року, взагалі серіал став першим французьким шоу, який потрапив у рейтинги стрімінгу.

Серіал надзвичайно цікавий, адже поєднав детективну лінію, драматичний сюжет і винахідливість головного героя у стилі Шерлока Холмса. У центрі подій – життя Ассане Діопа. На перший погляд, він – звичайний француз, який підпрацьовує прибиральником у Луврі. Та насправді Ассане є геніальним злодієм, який захоплюється книгами про Арсена Люпена. За прикладом улюбленого героя, він організовує крадіжку кольє з Лувру. Однак його задум є значно небезпечніший, аніж просто грабунок.

"Люпен" 1 сезон: дивіться трейлер

В серіалі також можна простежити незвичайну історію кохання головного героя, а також розкривається тема стосунків батька з сином. Глядачі надзвичайно вболівають за злодія, який настільки професійно і харизматично все робить, хоч і порушує всі закони.

На сьогодні вийшло вже два сезони, ми чекаємо на третій, який обіцяє ще більше таємниць навколо Люпена.

"Люпен" 2 сезон: дивіться трейлер

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Джинні і Джорджія

Перший сезон "Джинні і Джорджія" яскраво дебютував. Це не дивно, адже сімейні стосунки кожної сім’ї, як авантюрні пригоди, мають свої секрети та сповнені небезпек.

За сюжетом сексуальна білявка Джорджія з двома дітьми переїжджає в нове місто. Сімейка купує будинок на гроші, які дістались жінці після смерті чоловіка. Її старша донька Джинні влаштовується у школу та стає однією з популярних дівчат, а от молодший син Остін тільки вчиться долати труднощі й несприйняття суспільством.

Здавалось би, це звичайна американська родина. Однак виявляється, що Джорджія – чудова маніпуляторка, яка з легкістю може переконати мера міста найняти її на роботу, розпоряджатись державними грошима, провертати авантюри з елітними магазинами і заручитись зі своїм босом. Та головне – за будь-яку ціну захищати своїх дітей.

"Джинні і Джорджія" 1 сезон: дивіться трейлер

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Статеве виховання

Поки ми чекаємо на 4 сезон, ви можете переглянути перші три на одному диханні. Ми вже це зробили, а якщо ви ще не дивилися, то навіть вам позаздримо, бо на вас справді чекає небанальний сюжет про секс, мастурбацію та чому важливо бути сексуально освіченим.

Нижче спойлери!

Події першого сезону розгортаються навколо 16-річного юнака Отіса, який переживає не найкращий період у своєму житті. Його батьки розлучилися, тому він залишився жити з матір'ю, яка працює секс-терапевтом. Він часто чує слово "секс" і розмови на "дорослі" теми у своєму домі. Тому у хлопця зародилася ідея створити у школі підпільні курси сексуального виховання.

"Статеве виховання" 1 сезон 2019: дивіться трейлер

У другому сезоні Отіс вже навчився мастурбувати, Мейв зустрілася зі своєю матір’ю, вони разом знову домовляються знову надавати послуги з секс-порад. Ерік зустрічає хлопця, ним стає романтичний Рахім. Мати Отіса – Джин раптом дізнається, що вона вагітна…

"Статеве виховання" 2 сезон 2020: дивіться трейлер

Третій сезон показав стосунки між Отісом та Рубі, Мейв та Айзеком, Еріком та Адамом. Також ми побачили зраду, сварки й нову пристрасть між Отісом та Мейв. Найголовніше – у школі з’явилася нова директорка, принципи й правила якої – недопустимі з боку етики: обмеження учнівських прав і свободи, знецінення та демотивація. Учні, звісно, зробили все можливе, щоб вона звільнилася. Мати Отіса, Джин, народила первістка, однак, хто таки є батьком – ми побачимо у 4 сезоні.

"Статеве виховання" 3 сезон 2021: дивіться трейлер