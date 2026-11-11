Не "Гра престолів" і не "Дивні дива": серіали, які затягують із першої серії

Поки одні глядачі втретє передивляються "Дивні дива", а інші героїчно намагаються розібратися в сюжеті чергового сезону "Дому Дракона", повз них проходять справді цікаві серіали. Іноді навіть із кращими сюжетними поворотами, ніж у розрекламованих хітів.

24 Канал зібрав п'ять серіалів різних жанрів, які заслуговують на увагу. Тут є політичні змови, небезпечні злочинці, штучний інтелект із кризою особистості та навіть кінець світу.

"Рай", 2025

Жанр: політичний трилер, детектив, фантастика

IMDb: 7,9



Події розгортаються в ідеальному на перший погляд містечку, де мешкають впливові люди. Однак спокійне життя закінчується після загадкового вбивства колишнього президента США.

Агент Секретної служби Ксав'є Коллінз, який відповідав за його безпеку, опиняється в центрі розслідування. І чим глибше він копає, тим очевидніше стає, що за красивими будинками та усмішками місцевих мешканців приховується щось значно страшніше.

Що кажуть критики: Перший сезон отримав 86% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Оглядачі відзначають амбітний сюжет, напружену атмосферу та акторську гру. Водночас деякі критики вважають, що творці іноді надто захоплюються сюжетними поворотами.



"Рай": дивитись трейлер

"Американський заручник", 2026

Жанр: кримінальна драма, трилер

IMDb: 7,0

Історія заснована на реальних подіях 1977 року. Звичайний робочий день радіожурналіста Фреда Гекмана перетворюється на справжній кошмар, коли озброєний чоловік захоплює заручника та вимагає прямого ефіру. Журналіст несподівано опиняється між злочинцем, поліцією та громадськістю. І тепер кожне його слово може вирішити, чи залишиться хтось живим.

Що кажуть критики: Серіал отримав 85% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Критики особливо відзначають гру Джона Гемма та Джованні Рібізі, хоча деякі оглядачі вважають, що історія не повністю використовує потенціал реальних подій.



"Американський заручник": дивитись трейлер

"Завдання Віжена", 2026

Жанр: фантастика, супергеройська драма, трилер

IMDb: 8,0



Після подій "ВандаВіжен" андроїд Віжен намагається відновити власні спогади та зрозуміти, ким він є насправді. Ситуацію ускладнює поява загадкового юнака, який може бути його сином, а також повернення Альтрона – штучного інтелекту, який колись ледь не знищив людство. Поки звичайні люди переживають кризу середнього віку, Віжен переживає кризу власного програмного забезпечення. Причому з набагато серйознішими наслідками.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes серіал отримав 79% позитивних рецензій. Оглядачі відзначають філософські теми, візуальну складову та акторську гру. У RogerEbert.com наголошують, що серіал цікаво досліджує питання особистості, пам'яті та родини. Водночас деяким критикам бракує тіснішого зв'язку з іншими проєктами Marvel.



"Завдання Віжена": дивитись трейлер

"Останній рубіж", 2025

Жанр: кримінальний трилер, бойовик, драма

IMDb: 6,7

На Алясці розбивається літак, який перевозив особливо небезпечних ув'язнених. Унаслідок катастрофи десятки злочинців опиняються на свободі посеред засніженої дикої місцевості. Місцевий маршал Френк Ремнік змушений організувати пошуки втікачів. Однак незабаром він починає підозрювати, що авіакатастрофа зовсім не була випадковою.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes серіал має лише 48% позитивних рецензій. Оглядачі відзначають захопливу зав'язку та видовищні сцени, однак критикують надмірно розтягнутий сюжет. Тож це радше варіант для прихильників динамічних бойовиків, ніж беззаперечний телевізійний шедевр.



"Останній рубіж": дивитись трейлер

"Станція одинадцять", 2021

Жанр: постапокаліптична драма, фантастика

IMDb: 7,5



Смертельна пандемія знищує більшу частину людства. Через двадцять років після катастрофи група мандрівних акторів подорожує поселеннями тих, хто вижив, і ставить театральні вистави. Однак минуле нікуди не зникає. Долі героїв поступово переплітаються, розкриваючи історії втрат, випадкових зустрічей і спроб знайти сенс життя після кінця світу.

Що кажуть критики: "Станція одинадцять" отримала приголомшливі 98% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Критики високо оцінюють емоційну глибину, нелінійну історію та акторську гру. Видання The New York Times також відзначило незвичайне поєднання трагедії та життєствердної історії про людство.

"Станція одинадцять": дивитись трейлер

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