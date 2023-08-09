7 мінісеріалів з високим рейтингом, які варто переглянути
У світі, де час – найцінніше надбання, а спокій став справжньою розкішшю, обрати правильний мінісеріал для вечірнього перегляду може стати відмінним джерелом задоволення. Дозволь собі відпочинок з улюбленими акторами Голлівуду!
У добірці 24 Каналу ми зібрали 7 мінісеріалів з високим рейтингом, які точно вам сподобаються. Серед них серіал Netflix "Сварка", трилер "Любов і смерть" та комедійний проєкт "Засновано на реальних подіях".
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Серіали з високим рейтингом, які варто переглянути
"Своя правда: Місто первісних" / Justified: City Primeval
Жанр: серіал, драма, кримінал
Країна: США
Рейтинг IMDb: 8,3
Рейлан Гівенс вирушає до Детройта, де стикається із загрозливим злочинцем Клементом Менселом. Крім цього, Гівенс прагне знайти рівновагу між своєю професійною діяльністю та вихованням доньки-підлітка.
"Своя правда: Місто первісних": дивіться трейлер
"Таємниця бункера" / Silo
Жанр: серіал, фантастика, драма
Країна: США
Рейтинг IMDb: 8,1
У катастрофічному майбутньому тисячі людей знайшли притулок у великому підземному бункері. Проте, коли місцевий шериф порушує фундаментальний принцип, а мешканці бункера гинуть в дивних обставинах, інженерка Джулієт бере на себе завдання розкрити виняткові таємниці, щоб дізнатися правду про справжні наміри цього закритого приміщення.
"Таємниця бункера": дивіться трейлер
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"Сварка" / Beef
Жанр: драма, комедія
Країна: США
Рейтинг IMDb: 8,1
Зухвалий і комедійний серіал від режисера Лі Сон Джина. За сюжетом, підприємниця, яка незадоволена своїм життям, і невдаха-підрядник опиняються в дорожньому конфлікті, що призводить до розбіжностей між ними. У цьому суперечному протистоянні обидва головні герої розкриють свої найтемніші бажання та імпульси, які далеко не завжди відповідають морально-етичним нормам.
"Сварка": дивіться трейлер
"Переповнена кімната" / The Crowded Room
Жанр: драма, детектив, трилер, кримінал, біографічний
Країна: США
Рейтинг IMDb: 7,6
Події серіалу "Переповнена кімната" розгортаються влітку 1979 року в спекотному Мангеттені після арешту Денні Саллівана. Це сором’язливий та антисоціальний підліток, якого підозрюють у причетності до стрілянини в Рокфеллер-центрі. Слідча Рія Ґудвін (Аманда Сейфрід) досліджує минуле Денні, допомагаючи хлопцю розібратись у тому, що його спонукало до злочинів.
"Переповнена кімната": дивіться трейлер
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"Перехоплений рейс" / Hijack
Жанр: драма, трилер
Країна: США
Рейтинг IMDb: 7,6
"Перехоплений рейс" розповідає про досвідченого корпоративного посередника Сема Нельсона, який пробує застосувати свої професійні навички, щоб врятувати пасажирів літака рейсу КА29.
"Перехоплений рейс": дивіться трейлер
"Любов і смерть" / Love & Death
Жанр: драма, детектив, трилер, кримінал, біографічний
Країна: США
Рейтинг IMDb: 7,5
Кенді Монтгомері та Бетті Ґор мають багато спільних рис: обидві є активними учасницями церковного хору, їхні доньки – нерозлучні подруги, а чоловіки успішно працюють у високотехнологічній Кремнієвій долині. Однак під прикрасою ідеального життя ховаються несподівані таємниці, і незабаром одна з них опиниться в небезпечних руках вбивці.
"Любов і смерть": дивіться трейлер
"Засновано на реальних подіях" / Based on a True Story
Жанр: комедія
Країна: США
Рейтинг IMDb: 7,2
Комедійний серіал, в якому рієлтор, колишня зірка тенісу та сантехнік користуються унікальною можливістю отримати вигоду з одержимості Америки справжніми злочинами.
"Засновано на реальних подіях": дивіться трейлер