7 мінісеріалів з високим рейтингом, які варто переглянути

У світі, де час – найцінніше надбання, а спокій став справжньою розкішшю, обрати правильний мінісеріал для вечірнього перегляду може стати відмінним джерелом задоволення. Дозволь собі відпочинок з улюбленими акторами Голлівуду!

У добірці 24 Каналу ми зібрали 7 мінісеріалів з високим рейтингом, які точно вам сподобаються. Серед них серіал Netflix "Сварка", трилер "Любов і смерть" та комедійний проєкт "Засновано на реальних подіях".

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Серіали з високим рейтингом, які варто переглянути

"Своя правда: Місто первісних" / Justified: City Primeval

Жанр: серіал, драма, кримінал

Країна: США

Рейтинг IMDb: 8,3

Рейлан Гівенс вирушає до Детройта, де стикається із загрозливим злочинцем Клементом Менселом. Крім цього, Гівенс прагне знайти рівновагу між своєю професійною діяльністю та вихованням доньки-підлітка.

"Своя правда: Місто первісних": дивіться трейлер

"Таємниця бункера" / Silo

Жанр: серіал, фантастика, драма

Країна: США

Рейтинг IMDb: 8,1

У катастрофічному майбутньому тисячі людей знайшли притулок у великому підземному бункері. Проте, коли місцевий шериф порушує фундаментальний принцип, а мешканці бункера гинуть в дивних обставинах, інженерка Джулієт бере на себе завдання розкрити виняткові таємниці, щоб дізнатися правду про справжні наміри цього закритого приміщення.

"Таємниця бункера": дивіться трейлер

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"Сварка" / Beef

Жанр: драма, комедія

Країна: США

Рейтинг IMDb: 8,1

Зухвалий і комедійний серіал від режисера Лі Сон Джина. За сюжетом, підприємниця, яка незадоволена своїм життям, і невдаха-підрядник опиняються в дорожньому конфлікті, що призводить до розбіжностей між ними. У цьому суперечному протистоянні обидва головні герої розкриють свої найтемніші бажання та імпульси, які далеко не завжди відповідають морально-етичним нормам.

"Сварка": дивіться трейлер

"Переповнена кімната" / The Crowded Room

Жанр: драма, детектив, трилер, кримінал, біографічний

Країна: США

Рейтинг IMDb: 7,6

Події серіалу "Переповнена кімната" розгортаються влітку 1979 року в спекотному Мангеттені після арешту Денні Саллівана. Це сором’язливий та антисоціальний підліток, якого підозрюють у причетності до стрілянини в Рокфеллер-центрі. Слідча Рія Ґудвін (Аманда Сейфрід) досліджує минуле Денні, допомагаючи хлопцю розібратись у тому, що його спонукало до злочинів.

"Переповнена кімната": дивіться трейлер

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"Перехоплений рейс" / Hijack

Жанр: драма, трилер

Країна: США

Рейтинг IMDb: 7,6

"Перехоплений рейс" розповідає про досвідченого корпоративного посередника Сема Нельсона, який пробує застосувати свої професійні навички, щоб врятувати пасажирів літака рейсу КА29.

"Перехоплений рейс": дивіться трейлер

"Любов і смерть" / Love & Death

Жанр: драма, детектив, трилер, кримінал, біографічний

Країна: США

Рейтинг IMDb: 7,5

Кенді Монтгомері та Бетті Ґор мають багато спільних рис: обидві є активними учасницями церковного хору, їхні доньки – нерозлучні подруги, а чоловіки успішно працюють у високотехнологічній Кремнієвій долині. Однак під прикрасою ідеального життя ховаються несподівані таємниці, і незабаром одна з них опиниться в небезпечних руках вбивці.

"Любов і смерть": дивіться трейлер

"Засновано на реальних подіях" / Based on a True Story

Жанр: комедія

Країна: США

Рейтинг IMDb: 7,2

Комедійний серіал, в якому рієлтор, колишня зірка тенісу та сантехнік користуються унікальною можливістю отримати вигоду з одержимості Америки справжніми злочинами.

"Засновано на реальних подіях": дивіться трейлер