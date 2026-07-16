6 маловідомих серіалів із рейтингом 8,5+, які здивують навіть кіноманів

Поки весь світ роками обговорює "Гру престолів", "Пуститися берега" чи "Паперовий будинок", десятки справжніх кіношедеврів залишаються в тіні великих рекламних кампаній. Саме тому наша редакція підготувала добірку неймовірних серіалів із феноменально високим рейтингом, які більшість глядачів прикро оминули увагою.

Вам захочеться якомога швидше дізнатися розв'язку кожної стрічки, адже вона не відпускатиме до фінальних титрів.

"Містер Посередник"

Рейтинг IMDb: 8,6

8,6 Кількість сезонів: 3

Найманий вбивця Рей Шусміт професійно розв'язує проблеми кримінальних авторитетів за допомогою кулаків та зброї. Водночас поза роботою чоловік виховує маленьку доньку, піклується про хворого брата та намагається побудувати звичайні романтичні стосунки. Однак, життя Рея несподівано змінюється, коли жорстокий бандитський світ починає загрожувати його родині.

"Містер Посередник": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Лікарня Нікербокер"

Рейтинг IMDb : 8,5

: 8,5 Кількість сезонів: 2

У Нью-Йорку, у 1900 році, геніальний хірург Джон Текері щодня проводить експериментальні операції без сучасних анестетиків та антибіотиків. Щоб витримувати колосальний тиск і рятувати безнадійних пацієнтів, лікар регулярно вживає кокаїн та опіум.

"Лікарня Нікербокер": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Розрив / Поділ"

Рейтинг IMDb: 8,7

8,7 Кількість сезонів: 2

Марк працює у дивній корпорації, співробітники якої погодилися на хірургічне розділення робочих та особистих спогадів. В офісі чоловік абсолютно не пам'ятає свою домашню рутину, а вдома не має жодного уявлення про свої професійні обов'язки. Раптова поява нової колеги змушує Марка дізнатися жахливу правду про свого роботодавця.

"Розрив / Поділ": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Погань"

Рейтинг IMDb: 8,7

Кількість сезонів: 2

Самотня лондонська дівчина намагається врятувати своє маленьке кафе і навести лад у хаотичному особистому житті. Вона постійно глузує з абсурдних ситуацій навколо і ділиться з глядачами своїми найінтимнішими думками через щирі монологи прямо в камеру. За цим цинічним гумором героїня приховує глибоке почуття провини через трагічну втрату найкращої подруги.

"Погань": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Атланта"

Рейтинг IMDb: 8,6

Кількість сезонів: 4

Бідний, але розумний хлопець Ерн намагається покращити своє фінансове становище та стати менеджером кузена, який раптово здобув популярність під псевдонімом Paper Boi. Разом з дивакуватим приятелем герої пробивають собі шлях крізь тернистий музичний бізнес у рідному місті.

"Атланта": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Гоморра"

Рейтинг IMDb : 8,6

: 8,6 Кількість сезонів: 5

Молодий і амбітний бандит Чіро працює на могутній неаполітанський клан Савастано та безжально виконує будь-які накази свого боса. Після несподіваного арешту ватажка хлопець мусить підготувати розбещеного сина мафіозі до ролі нового керівника імперії.

"Гоморра": дивіться трейлер серіалу онлайн

Нагадаємо, що раніше ми вже розповідали про високорейтингові серіали, які не захочеться ставити на паузу.