10 найкращих серіалів усіх часів за рейтингом IMDb
Сьогодні до перегляду доступні сотні, якщо не тисячі серіалів. Однак далеко не всі можуть похвалитись високим рейтингом, який зберегіється упродовж багатьох років.
На сайті IMDb є список серіалів, який показує від того, який оцінили найвище, і до того, який опинився на самому дні. Далі у матеріалі дізнавайтесь, які стрічки потрапили до першої десятки.
Найкращі серіали
1. "Пуститися берега", 2008 – 2019
Рейтинг IMDb: 9,5
Це історія Волтера Вайта (Браян Кренстон), шкільного вчителя хімії, якому діагностують невиліковну хворобу. Він зривається й пускається берега.
"Пуститися берега": дивіться онлайн трейлер серіалу
2. "Чорнобиль", 2019
Рейтинг IMDb: 9,3
Події сюжету розгортаються після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції. Попри те, що стрічка стала дуже популярною, компанія HBO опинилась у скандалі через те, що без погодження використала життєву історію Людмили та Василя Ігнатенків.
"Чорнобиль": дивіться онлайн трейлер серіалу
3. "Гра престолів", 2011 – 2019
Рейтинг IMDb: 9,2
Телесеріал створити за мотивами циклу романів "Пісня льоду й полум'я" письменника Джорджа Р. Р. Мартіна. Сюжет розповідає про боротьбу шляхетних родів за контроль над Залізним Троном та владу над континентом Вестерос.
"Гра престолів": дивіться онлайн трейлер серіалу
4. "Клан Сопрано", 1999 – 2007
Рейтинг IMDb: 9,2
Сюжет розповідає про вигадане сімейство італо-американської мафії в північному Нью-Джерсі. Фінал багато в чому підводить до такої думки: злочинець залишається злочинцем, а його природа – це усвідомлений вибір, який викликає співчуття.
"Клан Сопрано": дивіться онлайн трейлер серіалу
5. "Краще подзвоніть Солу", 2015 – 2022
Рейтинг IMDb: 9,0
Це приквел до серіалу "Пуститися берега". Він розповідає про трансформацію дрібного та не надто успішного адвоката Джиммі Мак-Гілла на цинічного кримінального юриста Сола Ґудмена.
"Краще подзвоніть Солу": дивіться онлайн трейлер серіалу
6. "Офіс", 2005 – 2013
Рейтинг IMDb: 9,0
Серіал розпочинається з того, що у відділенні Скрентон з'являються чутки про те, що президенти Dunder Mifflin хочуть скоротити його або закрити, тому працівники починають хвилюватися. Майкл Скотт (менеджер відділення Скрентон у паперової компанії) вирішує применшити серйозність ситуації, щоб колеги не панікували.
"Офіс": дивіться онлайн трейлер серіалу
7. "Шерлок", 2010 – 2017
Рейтинг IMDb: 9,0
У серіалі розповідається про детектива Шерлок Холмса – відомого персонажа творів англійського письменника Артура Конан Дойла та його вірного друга – доктора Ватсона. Події розгортаються у сучасному світі, а Шерлок розкриває злочини та намагається зловити злого професора Моріарті.
"Шерлок": дивіться онлайн трейлер серіалу
8. "Пітт", 2025 – …
Рейтинг IMDb: 8,9
Це американська драма про будні працівників відділення невідкладної допомоги у Піттсбурзі, створена за участю авторів культового серіалу "Швидка допомога".
"Пітт": дивіться онлайн трейлер серіалу
9. "Світляк", 2002 – 2003
Рейтинг IMDb: 8,9
Американський науково-фантастичний телесеріал Джосса Відона, який розповідає про виживання екіпажу невеликого космічного корабля класу "Світлячок" під назвою "Сереніті". Зауважимо, що події відбуваються у 2517 році.
"Світляк": дивіться онлайн трейлер серіалу
10. "Справжній детектив", 2014 – …
Рейтинг IMDb: 8,8
Це телесеріал у жанрі кримінальної драми й трилера, де кожен сезон розповідає нову історію з іншими персонажами, місцем дії та акторським складом. Історії розкривають темні сторони людської природи, руйнівні звички та моральні дилеми головних героїв.
"Справжній детектив": дивіться онлайн трейлер серіалу
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