3 маловідомі в Україні серіали з рейтингом 8,5+, які варто подивитися кожному

Поки стрічки соцмереж переповнені обговореннями одних і тих самих розкручених хітів, справжні телевізійні діаманти часто залишаються поза увагою широкої аудиторії. Світові критики ставлять їм найвищі бали, а глядачі на профільних ресурсах виводять їх у топи з рекордною оцінкою 8,5+ на IMDb.

24 Канал зібрав неймовірно захопливі серіали з високим рейтингом, які українські глядачі незаслужено обходять стороною.

"Розрив"

Рейтинг IMDb – 8,6

Керівництво таємничої корпорації Lumon Industries запроваджує інноваційну хірургічну процедуру "розриву", яка повністю відокремлює робочі спогади співробітників від їхнього особистого життя. Перебуваючи в офісі, людина не пам'ятає власної родини, друзів та імені за межами будівлі, а вдома не має жодного уявлення, чим займається протягом робочого дня. Головний герой Марк добровільно погоджується на операцію, аби втекти від болю через загибель дружини, але раптова поява колишнього колеги поза стінами компанії змушує його почати власне розслідування.

"Розрив": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes серіал має 95% гарних відгуків за сміливу антиутопічну сатиру та бездоганний візуал.

"Кульгаві коні"

Рейтинг IMDb – 8,3

"Слау-Гаус" – найвіддаленіший адміністративний відділ британської розвідки, куди відправляють невдах і агентів, які припустилися фатальних помилок на службі. Його очолює цинічний, неохайний, але неймовірно проникливий ветеран Джексон Лемб, чиє головне завдання – втомити підлеглих паперовою рутиною, щоб вони звільнилися самі. Однак коли небезпечне екстремістське угруповання викрадає молодого хлопця та погрожує стратити його в прямому ефірі, саме ці агенти-невдахи опиняються в центрі масштабної змови.

"Кульгаві коні": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes серіал отримав 97% схвалення за цинічний британський гумор, видатну акторську гру Ґері Олдмена та реалістичний погляд на брудні шпигунські ігри.

"Голіаф"

Рейтинг IMDb – 8,1 (перший сезон оцінений на рівні 8,5+)

Біллі Макбрайд колись був блискучим і впливовим адвокатом, співзасновником однієї з найпотужніших юридичних фірм країни, але після важкої професійної кризи спився, втратив сім'ю та тепер живе у дешевому прибережному мотелі. Доля дає йому шанс виправити все, коли до нього звертаються з проханням розслідувати підозрілий вибух на човні, який офіційно визнали нещасним випадком. Макбрайд береться за справу проти гігантської військово-промислової корпорації, яку в суді захищає його колишня фірма на чолі з давнім безжальним партнером.

"Голіаф": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes проєкт зібрав 86% схвалення за напружену драматургію, харизматичну гру Біллі Боба Торнтона та безкомпромісне викриття корупції у великих корпораціях.

Днями стрімінгова платформа Netflix оновила рейтинг найпопулярніших серіалів в Україні за останній тиждень. В українському топі з'явилися як гучні світові прем'єри, так і несподівані хіти, які затягують з першого епізоду.