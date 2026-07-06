Українські серіали з найвищим рейтингом IMDb на будь-який смак

Рейтинг IMDb – це орієнтир для глядачів, які хочуть отримати максимум задоволення від перегляду фільму чи серіалу. Цього разу у полі зору український контент, який точно вартий уваги.

За останні роки у світ вийшло доволі багато українських серіалів. Деякі з них настільки сподобались публіці, що люди переглядають їх по декілька разів на рік, пише 24 Канал. До прикладу, варто звернути увагу на серіал "Бийся, серце, бийся", який також має високий рейтинг.

"Спіймати Кайдаша", 2020

Рейтинг IMDb: 8,8

Кількість серій: 12

Про цю стрічку було написано не один десяток новин, адже вона максимально передала життя української родини у селі, беручи за основу повість Івана Нечуя-Левицького – "Кайдашева сім'я".

У серіалі показано сімейство Кайдашів, де двоє синів – Карпо та Лаврін, приводять до хати невісток. У будинку більше немає спокою, адже всі постійно гризуться. Окрім смішних моментів, є і такі, де глядача змушують замислитись над власними виборами та помилками.

"Спіймати Кайдаша": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Козаки. Абсолютно брехлива історія", 2020

Рейтинг IMDb: 7,6

Кількість серій: 12

Події розгортаються у XVI столітті, а в центрі сюжету Іван – молодий хлопець із села. Одного разу він наважується на крадіжку коштовностей у московського царя, щоб викупити матір із турецького полону. Іван не знав, що разом із викраденим він прихопив магічну сережку. Розгніваний цар відправляє на пошуки крадія свого найкращого воїна – Федора. Та, переховуючись від переслідувача, хлопець втрачає сережку, і вона потрапляє на Запорізьку Січ.

"Козаки. Абсолютно брехлива історія": дивіться онлайн трейлер серіалу

"І будуть люди", 2020

Рейтинг IMDb: 8,6

Кількість серій: 12

Події серіалу охоплюють 1910 – 1930-ті роки, поєднуючи історії різних героїв. Автори показали життя українців у різних часових проміжках, щоб зрозуміти, як тоді жилось людям і навіть попри випробування, нав'язані влади, вони знаходили наснагу на кохання та героїчні вчинки.

"І будуть люди": дивіться онлайн трейлер серіалу

Також у цей список входять такі серіали:

"Справа НБР" ( Рейтинг IMDb: 8,4);

8,4); "Сага" ( Рейтинг IMDb: 8,4);

8,4); "Тиха Нава" ( Рейтинг IMDb: 7,4);

7,4); "Дільничий з ДВРЗ" (Рейтинг IMDb: 7,9).

Ще можна звернути увагу і на ті українські стрічки, які стали фаворитами глядачів.